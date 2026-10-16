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Scano Montiferro
17 ottobre 2026 alle 00:13

Sinistra futura,  Maria Delogu è la portavoce 

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Da anni in prima linea per la difesa di diritti delle donne e la parità. Adesso Maria Delogu è stata eletta all’unanimità portavoce nazionale delle donne di Sinistra futura. L’insegnante oristanese, originaria di Scano Montiferro, attualmente ricopre l’incarico di segretaria particolare dell’assessora regionale della Pubblica istruzione, Beni culturali, Informazione, Spettacolo e Sport. Da anni impegnata nel volontariato e sempre in prima fila nella difesa dei diritti delle donne, era già responsabile del Dipartimento regionale donne e politica di Sinistra futura.
Il suo impegno politico è sempre stato caratterizzato da «femminismo, pace, libertà, uguaglianza, parità e linguaggio di genere, solidarietà, violenza di genere, costituzione e legge elettorale» si legge in una nota. Temi che tracciano una rotta chiara per l’impegno che l’aspetta nella costruzione del gruppo di lavoro nazionale. Il suo sarà un lavoro collettivo, si è definita “prima inter pares”». ( v. p. )

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