Sinistra futura, gruppo con Rossoverdi e Psi 

«Lavoreremo per un nuovo patto di alleanza che unisca noi, i rossoverdi e le forze socialiste e cattolico-democratiche che vogliano partecipare, per il nuovo Rinascimento della Sardegna». È una delle direttrici scaturite dall’ultima assemblea a Oristano di Sinistra futura, una delle forze del Campo Largo che nell’Assemblea sarda sarà rappresentata dai tre consiglieri Paola Casula, Luca Pizzuto e Giuseppino Canu. Il partito guarda già alla composizione dei gruppi consiliari e apre a una convergenza con l’Alleanza rossoverde (tre consiglieri) e i socialisti (due). Nessun riferimento, invece, ai Progressisti (tre consiglieri). I punti tracciati a Oristano, si legge in una nota, «rappresentano i valori fondanti del nostro essere sinistra attuale e futura opportunità». Tra gli altri, «il pieno sostegno ad Alessandra Todde. Saremo impegnati nella promozione attiva del progetto di governo che ci ha caratterizzato nella campagna elettorale, avendo la consapevolezza di dover non solo governare, ma governare bene». Ancora, «il valore del primato della politica come punto di forza di una rinnovata questione morale: i nostri consiglieri dovranno riconoscersi in un codice etico di comportamento amministrativo e personale». Altro punto importante: «Sinistra Futura non si fermerà in Sardegna. Intendiamo proseguire in una proiezione nazionale». Infine, l’impegno a costituire «una scuola di formazione politica nel 2024, per dare a tutti i nostri compagni strumenti adeguati al proprio ruolo».

