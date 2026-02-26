VaiOnline
27 febbraio 2026 alle 00:40

Sinistra futura, assemblea senza il consigliere di Nuoro 

Sinistra Futura rinnova i vertici provinciali del partito: Domenico Cabula, assessore all’istruzione del Comune di Nuoro, lascia l’incarico di segretario provinciale per dedicarsi al ruolo nella Giunta barbaricina. Su proposta del dirigente del partito Renato Cugini, è stato indicato Gianni Manca nuovo coordinatore provinciale. Sarà lui a guidare Sinistra Futura nella fase precongressuale con l’obiettivo di rafforzare l’organizzazione, aumentare gli iscritti e consolidare il radicamento territoriale. Alla riunione però, il grande assente era l’unico esponente eletto alle Comunali di Nuoro, Angelo Coda. Non solo all’unico esponente di Sinistra Futura del Consiglio comunale del capoluogo di Provincia non sarebbe stato rinnovata la tessera, ma non sarebbe stato formalmente invitato all’incontro. Una frattura che nasce da lontano, probabilmente da quando dopo la vittoria della coalizione del Campo largo, durante le indicazioni per un nome da proporre al sindaco Emiliano Fenu, Coda pose il veto sull’indicazione di Gianni Cossu. Intanto, in attesa di capire cosa succederà, il partito ha confermato responsabile organizzativo Claudio Fancello. Nei prossimi giorni saranno individuati gli altri componenti del coordinamento provinciale.

