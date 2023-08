Sinistra e indipendentisti, nasce l’alternativa antagonista 

Si autodefiniscono “il secondo polo”, con un buon grado di autostima, ma esprimendo così un contenuto politico chiaro: si considerano l’unica vera alternativa alle coalizioni italiane, che ai loro occhi costituiscono un polo unico, da contrastare in blocco. La nuova «alternativa unitaria e antagonista al cartello di partiti oggi presenti in Consiglio regionale» è stata annunciata ieri da Rifondazione comunista, Potere al popolo, ProgReS-Progetu Repùblica de Sardigna, Partito comunista italiano, iRS-indipendèntzia Repùbrica de Sardigna e RossoMori.

Nella nota che comunica la novità in vista delle Regionali del 2024, la varie organizzazioni affermano che «i valori ispiratori della nostra pratica politica sono quelli dell’antiliberismo, dell’autodeterminazione, dell’antifascismo, del pacifismo, dell’antimperialismo, del femminismo intersezionale, dell’anticolonialismo, dell’ambientalismo». I promotori sono consapevoli che l’attuale legge elettorale regionale («che riteniamo vada prontamente riformata in senso più rappresentativo») complica l’accesso al parlamento sardo a chi non fa parte dei grandi poli italiani, centrodestra, centrosinistra e M5S: ma malgrado questo, la nuova alleanza intende «promuovere un progetto di lotta e di proposta politica unitario, aperto e inclusivo, con l’auspicio che in questo percorso si uniscano a noi tutte quelle soggettività civiche e politiche che intendono superare l’attuale situazione di dissesto sociale ed economico della Sardegna; con un’indicazione molto chiara: il rifiuto di ogni forma di compromesso con la coalizione di poteri storicamente responsabile di tale dissesto».

La piattaforma programmatica parla di salario minimo garantito, reddito universale di base per chi non ha un lavoro, «autodeterminazione del Popolo sardo, con il ritorno alla gestione pubblica e democratica dei beni comuni e il rafforzamento dello stato sociale». E ancora, «dismissione immediata di tutti gli insediamenti militari» e opposizione «ai progetti criminali di saccheggio energetico da parte delle multinazionali del solare e dell’eolico». Il “secondo polo” ribadisce così di aver «aperto un cammino di partecipazione e lotta per l’emancipazione delle classi popolari e lavoratrici», nonché «per il superamento del rapporto di subalternità allo Stato centrale».

