«Sinistra al caviale». «Meglio del ricino» 

Le polemiche sulla manovra sfociano in un aspro botta e risposta tra Giorgia Meloni ed Elly Schlein sulla tutela dei diritti dei lavoratori. «Questo governo li difende molto di più della sinistra al caviale», l’affondo della premier. Replica duramente la segretaria dem: «Io di caviale non ne ho mai mangiato, ma nemmeno posso sopportare che i lavoratori vengano purgati con olio di ricino».

È il secondo round di uno scontro iniziato 24 ore prima con il messaggio della presidente del Consiglio, letto a “Un giorno da Pecora”, in cui raccontava che «non avendo particolari diritti sindacali» era al lavoro a Budapest per il Consiglio europeo nonostante si sentisse male. «La smetta di fare la vittima» e «delegittimare» i sindacati, l’aveva già attaccata Schlein. La leader del Pd proprio non ci sta ad essere bollata come «sinistra al caviale» e punge Meloni sul salario minimo, «che ha negato a 3 milioni e mezzo di lavoratori e lavoratrici che non ce la fanno più e non arrivano a fine mese anche se lavorano». Replica alla premier anche Angelo Bonelli di Avs («Temo che sia stata folgorata dai salotti internazionali più esclusivi, che vanno ben oltre champagne e caviale: lei difende i super miliardari, basta leggere la manovra economica contro i poveri e i giovani»), mentre il leader di Azione Carlo Calenda non apprezza il dissing: «O cominciamo ad affrontare seriamente il tema della recessione che arriverà con numeri e progetti o se continuiamo con battutine e polemiche finirà malissimo».

E se il M5S non commenta, il leader della Cgil Maurizio Landini accusa Meloni di «bullismo», visto che la battuta sui diritti sindacali, «messa in questi termini è un attacco a chi ogni giorno li vede messi in discussione. Poi, confermando per lunedì l’incontro con la premier sulla manovra, annuncia che vorrebbe portarle “L’uomo in rivolta” di Albert Camus. «Landini quando sarà tornato in sé, si renderà conto del comportamento pericoloso e temerario che sta tenendo in queste ore», punta il dito Maurizio Gasparri (FI). «Dopo anni di silenzi sotto i governi di sinistra, la Cgil è tornata. Landini, ma in quegli anni dov’eri finito?», rincara la dose FdI sui suoi social. E il vicesegretario della Lega Andrea Crippa si domanda se «ci sia in Italia qualche pm pronto a vagliare queste affermazioni per analizzare se ci siano gli estremi per la sobillazione alla violenza».

