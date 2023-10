Siniscola troppo superiore Il Fonni fermo a quota uno 

Fonni 0

Siniscola 4

Fonni (4-3-3) : Catta, Cardia (36’ st Malgari), Mastio, Poddie, Risoleo; Patteri, Lai, Mele (32’ st Mocci); Cocco (16’ st Sorighe), Elias, Yatta (39’ st Murrocu). In panchina Meloni, Puddu. Allenatore Piras.

Siniscola (4-3-3) : Pedelacq (39’ st Soro), Corrias (23’ st Arrica), Scanu, G. Stefanoni, G. Canu (16’ st J. Pandiani); Sirigu, Loddo, A. Pandiani (32’ st Corda); Spanu, Francavilla (17’ st Deiana), Franchi. In panchina Porcheddu, Loddo, M. Canu. Allenatore Crisci.

Arbitro : Barabino di Sassari.

Reti : nel primo tempo 30’ Franchi (r), 46’ Sirigu; nella ripresa, 35’ e 47’ Franchi.

Note : ammoniti Catta, Cocco, Francavilla, A. Pandiani; recupero 1’ pt - 4’ st; spettatori 250.

Fonni. Il Siniscola fa poker al Peppino Mulas. A dispetto del passivo finale (0-4), il Fonni si morde le dita per non aver sfruttato il rigore concesso al 28’ sullo 0-0: Pedelacq ipnotizza Cocco. Due minuti dopo, dal dischetto, è più preciso Franchi che segna il vantaggio ospite. Al tramonto del primo tempo raddoppia Sirigu. L’ultimo quarto d’ora di gara è un incubo per i biancoblù: il 22enne argentino Franchi è in giornata di grazia, firma la tripletta personale e si porta a casa il pallone della partita.

RIPRODUZIONE RISERVATA