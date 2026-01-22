VaiOnline
Baronia.
23 gennaio 2026 alle 00:11

«Siniscola sta morendo nel silenzio» 

L’ex deputata Lapia: sanità e scuola smobilitano e le istituizioni tacciono 

Negli ultimi anni la Baronia sembra scivolare sempre più ai margini dell’offerta dei servizi pubblici, pagando il prezzo di scelte politiche che hanno progressivamente ridotto presìdi essenziali per le comunità locali. In questo quadro di arretramento, è Siniscola a subire il colpo più duro: quella che per decenni è stata un punto di riferimento per l’intero territorio baroniese assiste oggi a un’emorragia di servizi fondamentali per i cittadini. L’ex parlamentare Mara Lapia parla apertamente di «autentico svuotamento dei servizi per i contribuenti», ricordando come Siniscola sia la seconda città della provincia per popolazione.

La denuncia

«Dal liceo linguistico negato all’istituto Michelangelo Pira – sottolinea Lapia – fino ai servizi soppressi nel distretto sanitario di via Isalle, stiamo assistendo a un progressivo abbandono del territorio nel silenzio più assoluto della politica locale». Al centro delle critiche c’è soprattutto il mancato accreditamento all’istituto Pira del liceo linguistico, una vicenda che Lapia definisce battaglia squisitamente politica, mascherata da motivazioni legate ai numeri. «Cinque­cento studenti non bastano?», incalza. «La Regione ha accreditato solo due corsi per l’intera provincia, entrambi a Nuoro». Una logica che, secondo l’ex parlamentare, si ripete anche in ambito sanitario: dalla somministrazione antiblastica oncologica, alle vaccinazioni obbligatorie a rischio chiusura per mancanza del medico di riferimento, fino alla commissione invalidità ormai soppressa. «Siamo diventati nuorocentrici – accusa – con una politica silente e una Provincia che non muove un dito».

Il primo cittadino

Gian Luigi Farris, sindaco e consigliere provinciale di maggioranza, ha un’altra visione. Pur riconoscendo che la marginalizzazione della Baronia è un problema serio e reale, respinge l’idea di un immobilismo della politica locale. «Non è vero che non si stia facendo nulla – afferma – per quanto mi riguarda ho fatto tutto ciò che è in mio potere, così come in Provincia. Le battaglie non si vincono solo a parole, ma con i fatti, e su questo aspetto non intendo assolutamente tirarmi indietro». Nonostante le divergenze, su un punto Lapia e Farris convergono: la necessità di superare personalismi e divisioni per costruire un fronte unico. Solo così, sostengono, la Baronia potrà ottenere quel riconoscimento istituzionale che un territorio vasto e strategico non può più permettersi di perdere.

