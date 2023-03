Siniscola piegato, l’Arborea sogna 

Siniscola (4-3-3) : Ruggiu, Bomboi, Arrica, Truzzu, Canu, Mar. Corrias, Loddo, Mat. Corrias (28’ st Abdelkhalki), Gungui (44’ st Mic. Corrias), Manca (25’ pt Mele), Ibba (37’ st Coronas). In panchina Mulargia, Fernandez, Soro. Allenatore Crisci.

Arborea (4-3-3) : Cabasino, Mascia, Pomares, Cicu, Cordoba, Stochino, Erbì (15’ st Sanna), Fadda (15’ st Serralvo, 35’ st Monfrecola), P. Atzeni, M. Atzeni, La Torre. In panchina Panetto, Gordillo, Dessì, Obinu. Allenatore Perra.

Arborea 2

Siniscola 0

Arbitro : Virdis di Olbia.

Reti : nel secondo tempo 23’ Marco Atzeni, 34’ Pomares.

Note : ammoniti Mascia, Sanna, La Torre e Gungui; recupero 2’ pt-5’ st; spettatori 150.

Arborea. Viene fuori nel secondo tempo, segnando le due reti che valgono la vittoria, l’Arborea contro la Montalbo. Prima frazione più equilibrata, nel quale ai padroni di casa è mancata la concretezza, in particolare al 40’ su azione di Erbì e al 45’ con Paolo Atzeni. Nella ripresa, arrivano le marcature. Al 23’ azione personale di Serralvo sulla destra, assist per Marco Atzeni che non sbaglia a porta vuota. Al 34’ è Pomares a chiudere i conti, con una cavalcata sulla sinistra e una botta mancina che si infila tra palo e portiere. (g. pa.)

