Siniscola in allarme, case al mare a rischio chiusura  

La siccità ormai si sta trasformando sempre di più in vero a proprio allarme sociale. Dopo il summit di Nuoro sulla grave crisi idrica, i sindaci di Siniscola e Posada, i due centri costieri dell’alta Baronia che devono fare i conti con un progressivo aumento del fabbisogno di acqua con il crescere del numero di presenze turistiche, stanno già pensando a come gestire la drammatica situazione nei prossimi mesi estivi. Le risorse potranno bastare fino ai primi giorni di agosto. E aspettando le attese piogge, le linee di intervento alternative sono ridottissime e assai costose per le casse degli enti municipali.

I Comuni

Salvatore Ruiu, sindaco di Posada, per cercare di correre ai ripari sta valutando l’acquisto di un impianto di dissalazione, se non altro per rispondere alle esigenze delle abitazioni del centro del paese. «In estate dobbiamo dare acqua a non meno di 10mila persone. Il che vuol dire che si dovrà immettere nella rete dell’acquedotto comunale non meno di 25 litri di acqua al secondo – afferma –. Se non piove per forza di cose si dovrà acquistare un impianto di dissalazione, con un pesantissimo aggravio economico per le casse del nostro ente». A Nuoro si è parlato nuovamente della diga di Abbalughente con la maggior parte dei sindaci (alcuni restano contrari, tra cui proprio Savatore Ruiu) del comprensorio servito dalla diga di Maccheronis che si dicono d’accordo per la sua realizzazione ed anzi iniziano a fare pressione verso la Regione affinché il progetto diventi realtà.

Guasti e case al mare

«Per la programmazione a lungo periodo è l’unica soluzione praticabile se si vuole risolvere una volta per tutte il problema dell’approvvigionamento idrico per l’intera costa dell’Alta Baronia - sottolinea il sindaco di Siniscola Gian Luigi Farris – per quanto riguarda l’imminente invece, fermo restando che la pioggia sarebbe la vera panacea per chiudere questa emergenza, sono convinto che basterebbe mettere mani alle tubature della rete idrica cittadina per risparmiare l’acqua. Noi di rotture ne abbiamo contato oltre 100 e l’unica squadra di intervento di Abbanoa non può farcela da sola». Farris sottolinea che su cento litri di acqua immessi in rete nelle case ne arrivano solo 40. «A questo punto chiedo che demandino al nostro ente la possibilità di intervenire per sistemare l’acquedotto comunale. Altrimenti sarò costretto a confermare l’ordinanza di divieto di apertura delle seconde case estive».

