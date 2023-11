Siniscola, grave un ventenne 

Un giovane di Siniscola è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale che si è verificato la notte scorsa lungo la 131 dcn, all’altezza di Monte Pizzinnu. Mentre viaggiava in direzione di Olbia al volante di una Giulietta, il ventenne ha urtato una Fiat Punto condotta da una donna rumena di 30 anni che lo precedeva. La Giulietta dopo la collisione ha superato le barriere spartitraffico e dopo aver invaso la corsia opposta di marcia è finita contro il guardrail esterno ed ha terminato la sua folle corsa sopra alcuni arbusti situati a ridosso della strada. Lo schianto violentissimo è avvenuto intorno alle 4 del mattino.

I soccorsi

Immediato l’allarme al 118 e sul posto sono arrivate due ambulanze e le squadre dei vigili del fuoco provenienti una dal comando provinciale di Nuoro e l’altra dal distaccamento di Murtas Artas di Siniscola. Il giovane siniscolese, estratto dalle lamiere contorte della sua auto dove era rimato incastrato. Le sue condizioni sono appare subito molto gravi e dopo essere stato stabilizzato, è stato trasferito in codice rosso all’ospedale San Francesco di Nuoro, dove si trova ricoverato nel reparto di rianimazione in prognosi riservata. Il 2oenne è stato sottoposto a un intervento chirurgico alla testa per ridurre un forte trauma cranico, il suo quadro clinico viene definito molto precario. Meno gravi invece le condizioni della conducente della Fiat, che ha riportato diversi traumi in tutto il corpo.

I rilievi

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti di una volante della Polstrada di Bitti. La dinamica dell’incidente è apparsa subito chiara. La Giulietta che sopraggiungeva, forse a causa della velocità o per un colpo di sonno del conducente ha urtato su un lato la Fiat Punto e ha finito la sua corsa contro il guardrail, schizzando a sua volta sulla corsia opposta prima di decollare e planare dopo un volo di decine di metri sopra un arbusto che in qualche modo ne ha attutito l’impatto.

La notizia dell’incidente si è diffusa a Siniscola dalle prime ore della mattina di ieri e ha destato forte commozione: il fratello del giovane gravemente ferito ieri notte tre anni fa era rimasto ucciso da un’auto che lo aveva travolto mentre percorreva a piedi la provinciale tra La Caletta a Siniscola.

