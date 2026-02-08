VaiOnline
La polemica.
09 febbraio 2026 alle 00:40

Siniscola escluso dai centri montani, ira del sindaco 

La rielaborazione del Piano nazionale dei comuni montani produce un netto ridimensionamento dell’elenco dei centri riconosciuti dal governo. L’intesa raggiunta, che va recepita con un decreto del presidente del Consiglio, sancisce un taglio consistente anche in Sardegna. Pesante l’impatto in provincia di Nuoro, dove perdono lo status di comune montano Siniscola, Dorgali, Galtellì, Irgoli, Loculi, Onifai, Orosei, Posada e Torpè. Dopo le dure reazioni di Anci e Uncem arriva la protesta del sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris. «Prosegue il progressivo arretramento delle istituzioni territoriali verso l’intera Baronia - dice - e continua un processo perverso che negli ultimi anni ha già prodotto un grave taglio dei servizi essenziali». Farris richiama il mancato riconoscimento del corso linguistico al liceo Pira e le criticità che investono il sistema sanitario locale. «È inaccettabile - prosegue - che una logica di pura scure, dettata da motivi meramente ragionieristici, porti all’esautoramento di Siniscola dallo status di centro montano. Il nostro territorio comprende una parte rilevante del massiccio del Montalbo e, al di là dell’aspetto geografico, esistono tradizioni secolari che ci accomunano ai Comuni del centro Sardegna».

