Siniscola è una polveriera: attentato a un carabiniere 

Non c’è pace per Siniscola. Questa volta l’attentato non è stato consumato nella cittadina baroniese ma nella vicina Posada, vittima un carabiniere che lavora a Siniscola. Nel 2024 una quarantina gli attentati (incendi, cariche di esplosivo), quest’anno sono già sette. Gli autori sono rimasti nell’ombra. Il sindaco Gianluigi Farris, in passato tra le vittime con la sua azienda di famiglia, chiede risposte. Ad Arzana i banditi hanno fatto saltare con l’esplosivo il bancomat del Banco di Sardegna, ma sono rimasti a mani vuote.

