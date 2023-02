Siniscola contro gli arbitri «Subìto l’ennesimo torto» 

Siniscola. Parlano di un «ennesimo torto arbitrale», contestano «il comportamento palesemente errato» del direttore di gara, puntano il dito contro un rigore che a loro dire non c’era. Chiedono infine, domanda provocatoria, se gli enti calcistici «vogliono» che la squadra «resti in Promozione». I dirigenti del Siniscola Montalbo rompono gli indugi e, tramite una lettera indirizzata alla Lega nazionale dilettanti e all’Associazione degli arbitri, hanno reso palese la propria insoddisfazione per quanto sarebbe accaduto domenica scorsa nel match giocato in casa col Barisardo.

Una partita durante la quale, così sostengono, «siamo stati oggetto dell’ennesimo torto da parte della terna designata per dirigere la gara contro la prima in classifica». Nella nota la società lamenta la concessione agli ospiti, all’ultimo minuto dell’incontro, di un calcio di rigore ritenuto inesistente dalla dalla dirigenza siniscolese. Così la compagine chiede «che i direttori di gara siano arbitri delle partite e non arbitri del campionato».

Poi l’interrogativo, legato anche ad altre direzioni di gara non accolte positivamente dai dirigenti, che sostengono di essere stati penalizzati in più occasioni: «Ma la Figc, la Lnd e l’Aia vogliono che il Montalbo Siniscola resti in Promozione? Vorremmo arrivare a fine campionato con la consapevolezza di aver fatto il possibile per raggiungere l’obiettivo prefissato». Il Siniscola si trova a ridosso della zona retrocessione nel girone B.

