siniscola, che beffa 

SINISCOLA 1

USINESE 1

Siniscola (3-5-2) : Pedalcq, Sirigu, N. Pandiani, Arrica, Meloni, Leoncini, Stefanoni, Corda, Scanu (20’ st Corrias), Ligio (15’ st Canu), Perticarari. In panchina Soro, Canu, Castangia, Mele, Corrias, Crisci, Sanna. Allenatore Crisci.

Usinese (4-3-3) : Caboni, M. Saba, Spanu, Daga, Luiu, Gutierrez, Cavalieri, Sanna, Foddai (32’ st Panzali), Delrio, D. Saba. In panchina Zaccheddu, Oggiano, Mura, Solinas, Porcu, Camboni, Panzali. Allenatore Robbi.

Arbitro : Ghisu di Sassari.

Reti : nel primo tempo 20’ Leoncini; nel secondo tempo 41’ Sanna.

Note : ammoniti Scanu, N. Pandiani, Luiu; espulso Luiu.

SINISCOLA. Come sette giorni fa nella sfida con lo Stintino, il Siniscola vede sfumare la gioia della vittoria con il gol del pareggio subito nel finale della ripresa, dopo aver condotto la gara in vantaggio per oltre un’ora contro l’ostica Usinese, attualmente terza forza del torneo. I ragazzi di Crisci partono subito forte e, dopo appena 5’ colpiscono il legno con Perticarari. Passa un quarto d’ora e i baroniesi sbloccano le marcature con il giovane classe ‘04 Ligio, bravo a ribadire in rete la respinta di Caboni. Nel finale del primo tempo l’Usinese va vicino al gol, negato dalla traversa.

Ripresa

Al 20’ del secondo tempo gli ospiti rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione di Luiu. I padroni di casa non approfittano dell’uomo in più e, al 41’ subiscono il gol del pareggio, realizzato con un colpo di testa di Sanna su assistenza di Delrio da calcio da fermo. Settimana prossima i ragazzi di Crisci incontreranno la Macomerese, terzo scontro diretto di fila.

