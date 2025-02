Siniscola al setaccio dopo gli attentati e le fiaccole di pace 

Venerdì sera a Siniscola era arrivato un chiaro segnale di condanna contro ogni forma di violenza. Tantissime piccole fiammelle che attraversando le strade cittadine avevano trasformato la manifestazione in un inno alla legalità. E insieme alla risposta da parte delle istituzioni e da parte dei cittadini, stanchi di vivere nell’insicurezza, ieri mattina è arrivata anche la reazione da parte dei carabinieri con un ampissimo servizio di controllo che si è svolto in tutto il territorio comunale, con diverse di perquisizioni in abitazioni e nelle campagne, accompagnate ad un vasto servizio lungo le strade cittadine.

Il blitz

Alla fine, sono state controllati 78 persone e 42 veicoli, 8 bar ed elevate 4 sanzioni per violazione del codice della strada. Inoltre, sono state eseguite 10 perquisizioni e disposti 26 posti di blocco. L’operazione, avviata nelle prime ore del mattino, ha visto coinvolti 70 militari appartenenti alle compagnie di Siniscola, Bitti e Olbia, allo squadrone elitrasportato dei Cacciatori di Sardegna coadiuvati dall’elicottero dell’Arma della base di Olbia. Reazione chiesta attraverso due interpellanze distinte presentate dai deputati Pietro Pittalis e da Emiliano Fenu al ministro Piantedosi.

La risposta

È stata la prima reazione ai gesti di violenza che hanno fatto scivolare la cittadina baroniese in una cortina di insicurezza e di inquietudine. Sentimenti che erano stati palesati con chiarezza durante la manifestazione organizzata la sera prima dal Consiglio comunale di Siniscola, a cui avevano aderito centinaia di persone unitamente ai rappresentanti delle forze dell’ordine, del mondo culturale e del volontariato locale, della Chiesa e delle associazioni che ha Siniscola contano tantissimi gruppi. All’opera di repressione e di prevenzione delle forze dell’ordine che da giorni stanno letteralmente presidiando ogni angolo del centro abitato con servizi mirati, si sono affiancati gli accorati appelli dei rappresentanti delle istituzioni. Partendo da quello della presidente della Regione, Alessandra Todde, che ha detto di voler stare concretamente a fianco alla popolazione.

La politica

Di particolare effetto l’intervento del consigliere regionale Franco Mula che, da ex sindaco di Orosei, ha cercato di scuotere la popolazione presente. «Durante il mio mandato di primo cittadino - ha dichiarato Mula - il mio paese ha vissuto la stessa situazione attuale di Siniscola. Da ex sindaco dico che anche i cittadini devono dare il loro contributo per riprendere in mano la serenità perduta e cercare di mettere all’angolo il manipolo di persone che con gli atti di violenza l’hanno rotta». Gli hanno fatto eco anche il sindaco di Torpè, Martino Sanna, e la presidente dell’Anci Daniela Falconi e la vicesindaco di Siniscola Angela Bulla, mentre dalle opposizioni si è alzata la voce del consigliere Amos Mulargia e di Marcantonio Farris con un’esortazione al confronto e al dialogo tra le parti sociali per superare il drammatico momento che vive Siniscola.

La Chiesa

Anche il parroco don Antonello Tuvone si è rivolto alle famiglie, ai giovani e a tutte quelle realtà di relazione interpersonale, affinché si attivino per scuotere le coscienze di coloro che compiono le intimidazioni e promuovere la fratellanza insegnata dal Vangelo. «Mi rivolgo direttamente ai responsabili di tali gesti chiedendo di fermarsi e di smetterla di far male agli altri e a se stessi», la sua esortazione.

