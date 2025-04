Sinis, un gestore per le strisce blu 

Per sapere ufficialmente chi gestirà la sosta lungo la costa del Sinis bisogna attendere qualche giorno. Anche se alla gara indetta dall’Unione “Terra dei Giganti” per conto del Comune di Cabras, ha partecipato solo un’impresa.

Si tratta della Sis, la Segnaletica industriale e stradale che ha gestito le strisce blu negli ultimi quattro anni.

Una sorpresa negli uffici dell’Area marina protetta, dove ieri mattina sono state aperte le buste, visto che al sopralluogo lungo il litorale del mese scorso avevano partecipato i dirigenti di tre società.

L’iter

La documentazione presentata della Sis è sufficiente, nel senso che l’Amp non ha bisogno di integrazioni.

«Ora verrà nominata una commissione per analizzare la documentazione - spiega il direttore dell’Area marina protetta, Massimo Marras - valutare l'offerta tecnica ed economica e assegnare di conseguenza un punteggio. Se quello minimo verrà raggiunto l’aggiudicazione andrà a buon fine. A quel punto ci sarà la firma del contratto. Noi siamo pronti per partire con l’allestimento, il tempo stringe».

L’appalto

Rispetto agli anni scorsi ci sono tante novità. La sosta sarà gestita non più per due anni ma per tre rinnovabili alla scadenza. Anche il valore dell'appalto rispetto al 2024 è diverso: ora vale 5 milioni e 166mila euro. Ma soprattutto si pagherà dal 2 giugno a Mari Ermi e Maimoni, dal primo maggio al 2 novembre invece a Is Arutas e a San Giovanni, le zone più frequentate fin dall’inizio dell’estate. Per il Comune di Cabras si tratta di un esperimento. Questo naturalmente comporterà anche l'attivazione dei servizi: servizi igienici, docce e raccolta dei rifiuti a pochi metri dalle spiagge.

«In tanti pensano che il Comune guadagnerà molto di più facendo partire la sosta pagamento un mese prima del solito - ha spiegato il sindaco di Cabras, Andrea Abis, durante l'incontro con gli operatori turistici qualche giorno fa - ma in realtà non è così. Noi offriamo servizi prima senza sapere se effettivamente quest'anno i turisti ci saranno fin dai primi giorni di maggio».

