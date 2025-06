Sinis, troppi incivili nelle spiagge 

L'elenco è lungo: a pochi metri dal mare ci sono seggiolini per bambini, quelli che si utilizzano in auto, giocattoli vecchi di grandi dimensioni, lettini da spiaggia vecchi e arrugginiti, passeggini, ombrelloni, ventilatori, sedie in plastica rotte e cibo in putrefazione. Tutto il Sinis è già nelle mani degli incivili. Degrado a cielo aperto da Cabras a San Vero Milis. Tra poco però scenderanno in campo le forze dell'ordine. Verranno installate anche delle micro videocamere.

Is Arutas

Da diversi giorni diversi cumuli di rifiuti danno il benvenuto ai turisti che arrivano nel Sinis. A Is Arutas, il litorale più frequentato: fuori dai cassonetti che il Comune di Cabras ha sistemato per consentire ai vacanzieri di eliminare tutta l'immondizia accumulata in spiaggia, ci sono rifiuti di ogni genere. È evidente che si tratta di qualcuno che non arriva dalla spiaggia ma da qualche abitazione e che si voleva disfare di tutto ciò che non serviva più. Un danno d'immagine per il territorio del Sinis, ma anche per le casse del Comune visto che si tratta di rifiuti speciali. Ogni volta il Comune deve intervenire per bonificare le discariche a cielo aperto. Eppure per smaltire questi rifiuti basterebbe contattare gli operatori dell’ecocentro e concordare il ritiro. Il sindaco Andrea Abis: «Tutto vero, siamo stracolmi di rifiuti che arrivano dalle abitazioni, questo è grave. A questo punto non ci rimane che intervenire in maniera forte. Stiamo programmando dei servizi mirati in collaborazione con le forze dell’ordine: servono appostamenti. Ma verranno installate anche delle piccole videocamere in modo da cogliere sul fatto gli incivili. Abbiamo capito che questa è l'unica maniera per fermarli».

San Vero Milis

Mare cristallino e montagne di rifiuti anche nelle borgate di San Vero Milis. Pochi giorni fa, il lungomare di Putzu Idu, la spiaggia da sempre più frequentata, non era un bel vedere. In tanti hanno abbandonato le buste piene di immondizia sopra e ai lati di uno dei cubi colorati in cemento armato presenti nella strada. Per i turisti una cartolina da dimenticare, ma anche tanti odori sgradevoli. Le fette di anguria abbandonate in strada hanno attirato animali di ogni tipo. Eppure i bidoni per smaltire i rifiuti ci sono. «Anche ieri è stato sanzionato un camperista che abbandonava le buste in strada - ha detto Salvatore Pinna, consigliere di minoranza ma anche dipendente della ditta che si occupa della pulizia dei litorali - Forse rispetto allo scorso anno però gli incivili sono leggermente meno». Intanto il sindaco di San Vero Milis Luigi Tedeschi pochi giorni fa ha emanato un’ordinanza specifica per vietare l'abbandono di qualsiasi rifiuto. Tedeschi aveva chiesto anche l'aiuto ai cittadini: «Chiedo di fornire alla Polizia locale ogni utile elemento o informazione al fine di garantire il pieno rispetto dell’ordinanza, ed alla individuazione dei trasgressori, oltre che a segnalare al Comune eventuali depositi, scarichi e abbandono di rifiuti».

