Sinis, terra promessa per i migranti  

Cabras. Da Tresnuraghes alla laguna del Sinis. Nella tarda mattinata di ieri, borsoni in spalla e tanti sogni e speranze, 46 cittadini provenienti da Egitto, Guinea e Pakistan sono arrivati nel centro di accoglienza allestito alle porte del paese. Dovrebbe trattarsi di una soluzione temporanea, solo per i mesi estivi in attesa di una sistemazione altrove ma «non ci sono problemi, qui potranno restare tutto il tempo necessario» precisa subito Donatella Cadeddu, responsabile del Centro accoglienza stranieri (Cas) Igea.

Le difficoltà

Il Cas di Tresnuraghes ha chiuso i battenti ieri dopo che nelle settimane scorse erano state rilevate alcune criticità. Durante la recente ispezione della commissione istituita dalla prefettura era emerso qualche problema strutturale e organizzativo, ad esempio nello stabile in cui erano ospitati i migranti mancava un sistema di condizionamento (e con le temperature di questi giorni le condizioni la situazione era piuttosto complicata). Da qui la decisione di trovare una nuova sistemazione e il trasferimento degli ospiti a Cabras.

L'arrivo

I 46 cittadini stranieri sono stati accolti dalla responsabile del Cas. «Sono ben felice di dare loro ospitalità – osserva Donatella Cadeddu – io sono stata una pioniera di questo servizio, sono stata la prima ad ospitarli e ormai c’è una certa familiarità. Adesso ho deciso di ripartire con questo progetto di accoglienza». Gli stranieri sono ospitati in un’ala dello stabile in cui sorge anche l’hotel Summertime (i due ambienti sono separati). Anche il sindaco ricorda che già in passato Cabras aveva ospitato migranti. «Siamo una comunità accogliente – sorride Andrea Abis – c’era stato anche qualche problema ma ci auguriamo che tutto vada bene».

L'appello

Nei giorni scorsi in Prefettura si era riunito il Consiglio territoriale per l’immigrazione per la pianificazione di progetti condivisi e politiche attive per l’immigrazione, da realizzarsi anche attraverso supporto del ministero dell’Interno e del Fondo Fami. «L’accoglienza è un preciso dovere ma affinché ci sia vera inclusione è necessario il rispetto delle regole, senza le quali non non può esistere integrazione» aveva ribadito il prefetto Salvatore Angieri.

