Sinis, record di turisti e polemiche 

Si traccia il bilancio dell’estate che nel Sinis pare sia stato da record di presenze. In realtà non tutti gli operatori sono soddisfatti: per alcuni gli incassi sono aumentati ma altri parlano di una stagione da dimenticare. Nella borgata di San Giovanni di Sinis, dove ancora, a distanza di anni, mancano servizi primari come la rete fognaria, è tempo di consuntivi tra polemiche e rimproveri all’amministrazione comunale.

Le proteste

Laura Cadeddu gestisce il chiosco “Genti arrubia", la prima struttura del lungomare: «Forse non ricordo una stagione così disastrosa - racconta - ma non perché i turisti non erano presenti, che sia chiaro, ma perché tutti venivano dirottati verso la parte alta della borgata. Il trenino partiva dalla piazza principale per poi salire verso Tharros». Diverse le attività che si sentono penalizzate da tale scelta. «Il Comune di Cabras dovrebbe considerare che non esiste solo Tharros – aggiunge - Anche gli eventi sono stati organizzati tutti all’anfiteatro oppure nella piazza sull’altra parte della marina. Per il futuro bisognerebbe evitare queste situazioni, gli operatori sono tutti uguali».

I disagi

«I bagni pubblici presenti nella parte bassa della borgata aprivano le porte solo la domenica, dalle 10 alle 17, ecco perché molte persone, in cambio di un caffè da un euro, venivano nel mio locale - racconta ancora Laura Cadeddu - Tra detersivo, acqua e autospurgo almeno una volta alla settimana per me è stato un vero dramma. Senza dimenticare i 4mila euro di uso civico che ci vengono chiesti». C’è stato e c’è anche il problema legato alla presenza dei cinghiali che gironzolano per la borgata in cerca di cibo, svuotano i cestini dei rifiuti e addirittura talvolta si introducono nei giardini privati.

Le fogne

Marina Pau, titolare dell’ultimo chiosco prima della strada che porta a Tharros, e consigliera comunale di maggioranza, parla di una stagione positiva: «Noi in realtà abbiamo lavorato meglio dello scorso anno – sostiene - Inutile negare i problemi legati alla mancanza delle fogne. Abbiamo dovuto chiedere l’intervento dell’autospurgo due volte alla settimana, per un totale di circa duemila euro al mese. Il mezzo è costretto a intervenire sempre la mattina presto per evitare di far sentire cattivi odori ai clienti. Tanti turisti si sono lamentati anche dei pochi parcheggi». Francesca Muroni è una delle titolari del chiosco “Vento Maestro”, a ridosso della spiaggia: «Anche noi abbiamo lavorato bene, non abbiamo notato cali. Certo, il problema delle fogne deve essere risolto una volta per tutte».

Il Comune aveva iniziato a realizzare l’impianto fognario nel 2018, grazie a un finanziamento regionale di 2 milioni di euro finanziati ottenuto ben 14 anni fa. I lavori negli anni si sono interrotti tantissime volte a causa del ritrovamento di reperti archeologici durante gli scavi per il posizionamento della rete. Ma anche per via dell’aumento dei costi per la realizzazione del progetto rispetto a quelli pattuiti quando l’intervento è iniziato.

