Sinis, nella costa fatata dove il vento separò il mare  e la spiaggia parla antico: fascino di Capo San Marco 

La spiaggia di San Giovanni di Sinis si spalanca improvvisa al di là dei vicoli, oltre la chiesa romanica e le casette strette, dove un tempo si affastellavano le capanne di falasco. Le onde si rompono costantemente su questo litorale antico, una lingua di terra che si incunea tra il mare e le lagune dell’interno: sulla sinistra, alta sul dorso di una cresta, la torre di San Giovanni domina lo scenario ed è il punto di riferimento di un’escursione straordinaria in uno scrigno di tesori archeologici e naturali.

Galera Eccia

I fratini si muovono rapidamente, giocando tra le onde e i bassi arbusti che resistono alle mareggiate di maestrale. Non c’è un sentiero preciso, ma ci si dirige verso Galera Eccia, la spiaggia più settentrionale, scimmiottando il percorso della strada che, poco più in alto, porta verso l’area archeologica di Tharros. Le onde spazzano la battigia, rimestano sabbia, resti di tegole e cocci antichi. Tra gli scogli di arenaria serpeggia un accenno di sentiero: si muove nella macchia affaticata dal vento, dove sbuca improvvisamente il muro di un antico acquedotto o la trama di qualche edificio dimenticato. Dove la spiaggia termina, le rovine cominciano ad essere ovunque, demolite dal mare e dal tempo.

La Torre

Si comincia a salire e le rocce diventano qui di scuro basalto. Un gradone permette di aggirare il promontorio, tenendosi a metà strada tra il mare e la torre: poco più in alto, la massiccia costruzione domina il panorama e fu costruita probabilmente sopra i resti di un più antico nuraghe, di cui residua appena qualche muratura basale.

Si fa fatica a muoversi nella macchia nodosa e compressa dal vento. Mentre si prosegue compare alla vista da una parte Capo Mannu, l’estremità settentrionale del Sinis, mentre a sinistra si allunga già la propaggine di Capo San Marco, con la stretta penisola di Sa Codriola che divide il Mar di Sardegna dal Golfo di Oristano. Sullo sfondo, magnifiche, le vette del Linas e il profilo severo di Monte Arcuentu che, da questo punto, si allinea perfettamente con un’altra torre, quella più antica detta di San Marco o Torre Vecchia.

Sa Codriola

Tra cespugli di Limonium e altre preziose fioriture endemiche si costeggia una parete rocciosa in direzione dell’istmo di Sa Codriola. Tharros è vicinissimo, ma quando si tocca la sabbia morbida si percepisce già di essere in un luogo straordinario. Anche qui la spiaggia è una tessitura di rocce e reperti archeologici lavorati dal mare, soggetti alle sfuriate delle onde di ponente. Al termine dell’istmo, la penisola si slancia con un’ultima risalita, proponendo un promontorio alto e severo, preannunciato da un fronte roccioso, ma dove la sabbia finisce un sentiero serpeggia sugli scogli di scuro basalto, spostandosi sulla destra.

Un enorme macigno di tenera arenaria è precipitato dalla parte più alta del promontorio: sulla sua superficie rugosa sono scavate delle buche lunghe e profonde, girate ormai curiosamente verso il mare con una ed enigmatica geometria. I morti che dormivano al loro interno sono ormai dimenticati: più in alto sorge infatti la necropoli di Tharros, ma il fronte roccioso in cui fu scavata si sta sgretolando e rotola pian piano fino agli scogli sottostanti, rivoltando le tombe e scombinandole in rovina.

Il promontorio

Si cammina tra il mare e le scogliere: sopra il basalto si staglia un fronte di calcareniti biancastre, disposte a circolo come un bastione. L’ambiente diventa severo, mentre le grida dei gabbiani e il ruggito del mare si impongono sopra ogni altro suono. Una rampa si parte verso l’alto, sull’orlo delle falesie che vanno sgretolandosi: si risale con attenzione, guadagnando finalmente il pianoro del Capo, invaso da grossi macchioni di lentisco.

Sopra l’orlo della macchia si impongono con magnificenza le montagne lontane, al di là del golfo, mentre sul mare le falesie si interrompono brusche e vertiginose, risuonando di una miriade di stridii degli uccelli che le abitano.

Una serie bassa di rovine occupa un lastrone roccioso esposto al tramonto: qui si trovava l’antico tempio di Tanit, costruito in uno dei luoghi più belli del Sinis.

Il faro

Si lascia il belvedere a malincuore, percorrendo gli stessi sentieri che per millenni gli uomini hanno conosciuto nell’estremità meridionale del Capo. Oggi, qui, un faro candido è l’ultima costruzione che si pone tra la terra e il mare, fronteggiando l’intero Golfo di Oristano e le cime che lo coronano, col mare aperto a spalancarsi ad occidente.Giunge quaggiù una strada: si infila tra i lentischi, sfiorando una vedetta militare distrutta dal tempo e i resti ancora massicci del nuraghe Baboe Cabitza. È come un viaggio nel tempo, questa strada che percorre l’istmo e la penisola nella sua lunghezza: dalle antiche costruzioni passa poi accanto alla necropoli, sfiora la spiaggia di Sa Codriola ritornando indietro ed infine la torre e la città di Tharros prima di tornare all’auto. Ci sarà tempo per visitare le meraviglie archeologiche dell’area, ma questa è un’altra storia.

