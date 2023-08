Sinis, disservizi a peso d’oro 

Rifiuti sparsi ovunque, con odori sgradevoli e animali che tentano di aprire le buste piene di avanzi di cibo. Ma anche bagni chiusi, macchinette per pagare la sosta fuori uso, strade al buio e polverose, un filo d’acqua dai rubinetti delle case, difficoltà nel trovare un “buco” in spiaggia a causa delle presenza degli ombrelloni segna posto e file interminabili per andare via dalle spiagge.

Disagi a peso d’oro

Da una parte il mare cristallino del Sinis, dall'altra una marea di disservizi e tanta rabbia da parte dei vacanzieri. Che pagano profumatamente per parcheggiare l'auto. Per molti vacanzieri è stato un Ferragosto amaro. E in tanti promettono che il prossimo anno la destinazione sarà diversa.

I rifiuti

Nel litorale di San Vero Milis ciò che colpisce sono i cumuli enormi di rifiuti che tutti i giorni sono in bella vista nel lungomare di Putzu Idu. Succede questo: tanti bagnanti non raggiungono i bidoni sistemati dal Comune e buttano le buste direttamente in strada. In altri punti invece, sempre del tratto di strada, gli stessi contenitori non bastano a contenere tutta la spazzatura. Ecco perché in poco tempo si crea una montagna enorme di degrado.«C’è qualcosa da rivedere – racconta Marco Canu, ospite a casa di un amico che risiede a Putzu Idu - Gli incivili vanno fermati con controlli mirati, mentre il Comune dovrebbe installare più contenitori. La marina non sta facendo una bella figura». Sempre nel lungomare la notte è impossibile transitare a piedi: buio totale. Per evitare di inciampare i turisti utilizzano la luce del cellulare. C’è poi il problema della poca acqua nelle case a causa dei continui guasti alla rete idrica.

La sosta

C’è poi chi racconta di aver avuto problemi a pagare la sosta. «Due giorni fa, a Sa Mesa Longa, la macchinetta era fuori servizio – racconta Franco Serra – Era presente un biglietto che in invitava a contattare un numero telefonico. Nessuno però ha mai risposto. Ho quindi raggiunto un altro parcheggio dove erano presenti due addette alla sosta che mi hanno riferito che stavano attendendo il tecnico. A quel punto mi sono permesso di consigliare di mettere un cartello per bloccare il traffico in entrata visto che non era possibile pagare. La risposta? “Torneranno indietro”».

Disservizi

A Is Arutas non sono mancate le lamentele per i bagni pubblici. Anche domenica uno era chiuso. «Stiamo cercando si ottimizzare – spiega il sindaco, Andrea Abis – visti i costi alti di gestione. Il servizio con l’apertura di una struttura è stato garantito». Lamentele per lo stato dei parcheggi a pagamento: molte aree sono impraticabili per la troppa polvere. Interminabili le file per arrivare fino a Cabras. Disagio che finirà quando verrà realizzata la rotonda a San Salvatore. Ancora sulla carta.

