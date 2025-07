Sinis, caos rifiuti nelle spiagge 

Questa volta non sono stati abbandonati solo i resti dalla cena del giorno prima. C’è chi si è disfatto degli elettrodomestici non più funzionanti, piatti rotti e pentole datate. Tra gli oggetti anche sedie, ombrelloni, mobili e tantissimi resti di edilizia. Immancabili i cumuli di plastica e di vetro. Una discarica a cielo aperto a pochi metri dal mare di San Giovanni di Sinis, sopra e attorno ai cestini che il Comune di Cabras ha installato per le cartacce.

L’ultimo episodio

Succede tutti i giorni dall’inizio dell’estate, ma mai era capitata una situazione simile. La scoperta è stata fatta dagli operatori che si occupano della raccolta dei rifiuti porta a porta mercoledì all’alba. Gli incivili hanno agito nella notte tra martedì e mercoledì, a poche ore dalla fine della seduta del Consiglio comunale dove si è parlato anche dell’abbandono incontrollato dei rifiuti nelle borgate marine. Una casualità? O è stato fatto di proposito?

I controlli

Durante l’assemblea il consigliere di minoranza Gianni Meli ha chiesto al sindaco se le telecamere per fermare gli incivili fossero state già installate, alla luce dei tanti episodi accaduti durante questa stagione estiva. «Alla polizia locale abbiamo assegnato il compito di installare delle telecamere mobili in vari punti della borgata e non solo - ha risposto Abis - Mi dispiace dirlo ma l’introduzione dei rifiuti domestici all'interno dei cestini nelle isole ecologiche avviene anche da parte dei nostri concittadini. Non facendo la differenziata e abbandonando i rifiuti stanno creando mini discariche». Ora quindi non rimane che attendere l'installazione delle telecamere. Sempre Abis ha ricordato che qualche turista è stato comunque già sanzionato mentre abbandonava il sacchetto nelle passerelle di Is Arutas: «Sono stati i barracelli a fermarli, grazie all’utilizzo dei binocoli».

I rifiuti nel campeggio

Durante il Consiglio il sindaco ha annunciato inoltre che il Comune a breve dovrà farsi carico dello smaltimento di una mole enorme di rifiuti trovati invece all’interno del campeggio comunale di Is Arutas. La scoperta è avvenuta poche settimane fa, dopo lo sfratto degli ex gestori della struttura. Per l’amministrazione una spesa consistente, ancora non quantificata. «Si tratta di una partita complessa e delicata - ha fatto sapere Abis - Il Comune prima di procedere con la bonifica ha provveduto allo sfalcio delle aree e alla rimozione dei serbatoi di gas. Tutto questo per eliminare il rischio della propagazione di incendi». Ora il Comune è al lavoro anche per stilare il nuovo bando: «Sarà una gara alla quale potranno partecipare solo soggetti con grosse capacità economiche - ha detto Abis - visto che la struttura necessita di grossi investimenti, stiamo parlando di diversi milioni di euro. La nostra intenzione è di non mettere nemmeno un euro. Chi crede nel campeggio deve investire, a quel punto noi possiamo assegnare la struttura anche per 20 anni».

