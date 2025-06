Sini racconta il paese nei suoi “Quaderni” 

Ventisei storie della Monserrato antica e contemporanea. Ne parla la quinta edizione dei “Quaderni monserratini”, libro dello storico e scrittore Marco Sini col contributo di esperti della cittadina dell’hinterland cagliaritano come Piero Carta, Giuseppe Caboni, Carlo Mura e Marco Badas, che hanno scritto alcuni capitoli. Il volume, che ha il patrocinio del Comune e della Pro Loco, sarà presentato per la prima volta domani, 13 giugno, nella sede dell'associazione Culturale Pauly aps, in via del Redentore, alle 18. A introdurre la serata sarà Carta, poi Mura, Caboni e Badas interverranno sulle biografie che hanno scritto sul musicista Antonello Mura, Giuseppe Marras (primo sindaco di Monserrato dopo la conquista dell’autonomia da Cagliari) e Peppino Obino (amico stretto di Emilio Lussu). L’intervento conclusivo sarà di Sini. (st. la.)

