Singapore, la Ferrari vuole restare sul podio 

La Formula 1 si è lasciata l'Europa alle spalle per vivere le ultime otto tappe della stagione tra Asia e America. Domenica, in notturna (alle 14 italiane), si corre il Gp di Singapore su un circuito cittadino, «tortuoso, con 19 curve, molte delle quali a 90 gradi, e con poco spazio di manovra», secondo la descrizione di Mario Isola, direttore motorsport di Pirelli.

«Veniamo da una gara di Monza esaltante, vogliamo continuare questo trend positivo e raccogliere un buon bottino di punti anche a Marina Bay», è il proposito espresso dal team principal della Ferrari, Frederic Vasseur. «Torniamo in pista su un circuito completamente diverso», ha sottolineato, «che richiede grande carico aerodinamico, una vettura particolarmente efficace in trazione e ben bilanciata per permettere ai piloti di avere la giusta confidenza tra i muretti. Sul tracciato cittadino, il pilota può fare una differenza ancora maggiore».

La prima delle tre gare in Asia - seguiranno Giappone e Qatar - si correrà su una pista lievemente modificata rispetto a quella tradizionale, con un rettilineo in più di circa 400 metri, sul quale dovrebbe essere possibile sorpassare. Favorito sarà ancora una volta Max Verstappen, che cerca l'undicesima vittoria consecutiva. Il campione della Red Bull corre verso il terzo titolo mondiale, che potrebbe cogliere già a Suzuka.

