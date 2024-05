“Sinfonia femminile” tra arte e scienza 

Volevano tre eccellenze femminili per parlare di scienza, politica e arte. E le hanno individuate: sono Speranza Falciano, già vice presidente dell’Infn (l’Istituto nazionale di fisica nucleare), l’ex ministra della Difesa, Roberta Pinotti, e la maestra di clarinetto Ivana Mauri, cagliaritana. Sono loro le protagoniste di un incontro intitolato “Sinfonia femminile” organizzato dall’Istituto salesiano Don Bosco di Cagliari per questo sabato. L’appuntamento è per le 10.30 nel teatro Carmen Melis, in via Sant’Alenixedda. A moderare l’incontro sarà un’altra donna, considerato che è appunto una sinfonia femminile: Benedetta Rinaldi, presentatrice della Rai, che sarà affiancata da uno studente dell’Istituto salesiano. L’iniziativa è patrocinata dal Comune e dalla Città metropolitana.

Quella di sabato è una data che fa parte del Festival dello sviluppo sostenibile 2024 ed è inserita nelle iniziative del programma del festival, proprio per mettere al centro gli Obiettivi di sviluppo sostenibile legandoli alle grandi sfide dell’innovazione, dello scenario economico, sociale e ambientale nonché alle questioni geopolitiche, alle disuguaglianze tra Paesi e nei Paesi, con l’obiettivo di renderle vicine e interessanti.

Secondo gli organizzatori dell’incontro, il tema dell’urgenza di sviluppo vale anche per l’Italia, che dovrà da un lato dare concretezza alla riforma costituzionale degli articoli 9 e 41, con l’inserimento della tutela dell’ambiente, della biodiversità e degli ecosistemi tra i diritti costituzionali in un’ottica di giustizia intergenerazionale, e continuare a implementare il Piano nazionale di ripresa e resilienza coerentemente anche con la Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile aggiornata nel 2023.

RIPRODUZIONE RISERVATA