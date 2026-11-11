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11 novembre 2026 alle 01:05

“Sinestesie” di cinema e musica Decima edizione 

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La Casa di Suoni e Racconti prosegue il suo impegno nella creazione di un dialogo tra le arti, questa volta attraverso l’incontro tra il cinema, la musica e le altre arti performative con la sua rassegna di cineconcerti “Sinestesie” guidata dal chitarrista Andrea Congia. L’edizione 2026, intitolata “Interno indietro”, si articola in sei giornate e otto tra spettacoli, incontri culturali e performance.

La rassegna “Sinestesie”, che giunge quest’anno alla decima edizione, si svolge allo Spazio Hermaea di via Santa Maria Chiara a Pirri dalle 20. L’apertura è fissata per oggi. L'appuntamento inaugurale è una conferenza-concerto incentrata sul lavoro di sette registi del panorama sardo, volta a esplorare come la storia viene rappresentata nelle loro opere e all’interno della produzione cinematografica isolana. Il dibattito sarà coordinato da Elisabetta Randaccio e vedrà gli interventi di Giovanni Jo Coda, Viviana Mura, Alessandra Usai, Matteo Banni, Stefano Cau, Chiara Sulis e Letizia Dessì. Sonorizzazione dal vivo a cura di Andrea Congia (chitarra classica/synth) e Federica Serra (sax baritono/sax contralto). Domani un omaggio a Grazia Deledda con il cineconcerto “Cenere” di Febo Mari. Introduce Nora Racugno. Colonna sonora dal vivo di Congia e Crais: Andrea Pisu (launeddas), Elisa Zedda (voce/giocattoli sonori), Bax Talani (basso elettrico) e Lorenzo Balia (batteria/percussioni).

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