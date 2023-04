Sinergie per l’economia del mare 

Fare rete, creare sinergie con altri soggetti istituzionali del territorio utilizzando le professionalità del Gruppo di azione costiera Flag Nord per intercettare finanziamenti per sostenere l'economia del mare, tutelare l'ambiente e realizzare le infrastrutture . Il Comune di Porto Torres è il primo ente locale a siglare l’intesa con l'agenzia di sviluppo locale composta da rappresentanti del settore della pesca, da soggetti pubblici e privati del territorio che va da Bosa a San Teodoro. Una collaborazione che potrà essere aperta agli altri Comuni, in particolare quelli della Rete metropolitana di Sassari.

L’accordo quadro è finalizzato all’avvio di attività congiunte al fine di presentare progetti a valere sui fondi europei come il Feampa, fondo europeo affari marittimi pesca e acquacoltura, e sui programmi transfrontalieri. «Il Flag Nord ha un campo di azione molto esteso che ci consente di sfruttare nuove opportunità», ha detto il sindaco Massimo Mulas, «e di programmare collaborando, perché solo unendo le forze e costruendo ampi partenariati è possibile dare risposte a problemi strutturali». Per il presidente Flag Nord Benedetto Secchi «il Flag assume un ruolo cruciale nella programmazione e nel rilancio dell'economia. Una realtà che ha un'alta capacità di spesa certificata e che ha creato una rete strutturata di relazioni con realtà istituzionali e produttive». Un primo passo in questa direzione sono le ecoisole per il conferimento dei rifiuti prodotti in mare dai pescatori, frutto di un progetto cofinanziato dall’Ue. (m. p.)

