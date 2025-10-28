VaiOnline
Iglesias.
29 ottobre 2025 alle 00:18

Sinergia tra università per formare il personale dell’albergo “etico” 

Sinergia tra l’università di Cagliari e l’università di Miami per formare il personale che andrà a operare nell’albergo “etico” di Monteponi, ad Iglesias. Si tratta dell’hotel che, nelle intenzioni dell’amministrazione comunale, dovrà dare una risposta occupazionale alle persone affette dal disturbo dello spettro autistico, la cui gestione verrà affidata attraverso la pubblicazione di una gara d'appalto.

È quanto deciso dalla amministrazione comunale e in particolare, dall’assessorato alle Politiche sociali guidato da Angela Scarpa.

Quella per la formazione sarà una collaborazione strategica fra i due Atenei e per i corsi sarà utilizzato il metodo detto “Aba” (acronimo di Applied behavior analysis). Si tratta di un metodo che si basa sull’analisi e sulla modifica del comportamento ed è finalizzato a migliorare le qualità di vita che trova la sua applicazione più nota proprio nel campo dell’autismo. L’albergo, che è dislocato nell’ex area mineraria di Monteponi, ospiterà inoltre dei specifici laboratori all’aperto. «Abbiamo deciso di affidare la formazione alle Università e in particolare, a quella di Miami - ha spiegato Angela Scarpa - perché hanno esperienza in questa materia e hanno formato il personale per questo compito particolare anche in altre realtà sarde con ottimi risultati». Un albergo all’insegna dell' inclusione per imparare a crescere insieme e a valorizzare le peculiarità di ciascuna persona, valorizzando nondimeno, anche l’ambiente. Nella gara di appalto verranno indicati i criteri di accesso in base alle attitudini, competenze specifiche e aspettative.

