Sinergia tra sette Comuni per il progetto “4 Stagioni” 

Un anno trascorso tra svago e socialità a conoscere il territorio, a rispettarlo e rigenerarlo (piantumazioni, riconversioni e pulizie) e a pensare anche al proprio futuro con gli stage di conoscenza delle varie professioni.

Si è concluso nei locali di villa Asquer a Musei, con il report sulle varie esperienze vissute dai 35 protagonisti, il progetto “4Stagioni”, iniziativa del Plus di Iglesias (100 mila euro il finanziamento) che ha coinvolto i ragazzi dai 14 ai 17 anni di ognuno dei 7 comuni del distretto (Iglesias, Domusnovas, Villamassargia, Musei, Buggerru, Fluminimaggiore, Gonnesa) e 11 enti del terzo settore (attivi negli stessi 7 comuni) che hanno co - progettato e supportato tutte le attività svolte. «Un progetto sicuramente arricchente per tutti e voluto per far rivivere ai ragazzi i momenti di aggregazione mancati durante la pandemia», ha detto Gabriella Azzena del Plus di Iglesias dopo i saluti del sindaco di Musei Sasha Sais. «Gli stessi ragazzi hanno scelto le attività e le hanno svolte con il determinante aiuto delle associazioni», ha specificato Maria Giovanna Dessì di Casa Emmaus, coordinatrice del progetto. Durante il report spazio anche agli interventi di alcuni enti coinvolti (Rita Locca di Rete Donne Musei, Monica Saurra di Annfas Cagliari), a quelli dei ragazzi (Ambra di Fluminimaggiore, Maria di Iglesias, Linda di Gonnesa) e di alcuni assessori (Marco Mandis, Villamassargia, Francesca Locci, Domusnovas).

