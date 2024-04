Sinergia tra il giornale e l’Università contro i cyber criminali 

I cyber criminali usano tecniche sempre più sofisticate per violare i sistemi informatici delle aziende e colpire il cuore della loro attività. Nel 2023 gli attacchi gravi in Italia sono cresciuti del 65%. Su queste basi si è sviluppato nella sala “Giorgio Pisano” de L’Unione Sarda (anche in streaming su unionesarda.it) l’incontro su “Privacy e sicurezza” che ha aperto il ciclo di approfondimenti destinati alle imprese sarde organizzato dall’Università di Cagliari e dal gruppo editoriale. Dopo i saluti dell’editore Sergio Zuncheddu e del rettore Francesco Mola («siamo pronti a raccogliere le idee che arrivano del mondo delle imprese per organizzare nei prossimi mesi incontri sempre più in linea con le loro esigenze»), nel talk moderato dal caporedattore dell’Unione Giuseppe Deiana, le voci degli esperti, che da diversi punti di vista, hanno analizzato un fenomeno che anche nell’Isola condiziona l’attività produttiva.

I rischi

«Le imprese isolane», ha spiegato il segretario generale della Camera di Commercio di Cagliari e Oristano Cristiano Erriu, «sono molto esposte al rischio di attacchi informatici. In Sardegna su 170 mila imprese attive circa 120mila sono realtà di piccole e piccolissime dimensioni esposte al pericolo perché hanno caselle di posta elettronica, clienti e fornitori, una rete informatica. Si tratta di adottare accorgimenti difensivi e di ricevere le giuste informazioni per essere più sicuri e più protetti». Massimo Farina, docente di Informatica giuridica, uno degli organizzatori dell’incontro, ha chiarito che «le imprese non sono preparate, è un fatto culturale. Bisogna capire prima di tutto la differenza tra la privacy e la data protection e in quale modo affrontare gli adempimenti. Bisogna puntare sulla formazione e comprendere la logica della protezione del dato». Il dato personale è fondamentale, ha un valore incommensurabile. Per Federica Orecchioni, commissario capo della Polizia postale, è il nuovo petrolio. «La maggior parte degli attacchi – ha precisato - incide proprio su questo aspetto. Pensiamo alla sostituzione di persona, all’accesso abusivo, alla frode informatica e agli attacchi informatici che hanno lo scopo di diffondere su larga scala i dati personali degli utenti».

Le difese

«La protezione», ha fatto notate Raffaele Panico, responsabile frodi di Poste italiane, «nasce prima di tutto dalla conoscenza dei rischi. La possibilità di fornire utenze e password è in ogni azione che portiamo a compimento. Quindi bisogna avere consapevolezza dell’utilizzo dei sistemi digitali». Gianmarco Gometz, docente di Filosofia del diritto, si è soffermato sul telemarketing, altra insidia per cittadini e imprese: «Si può contrastare attraverso l’iscrizione al registro delle opposizioni (registrodelleopposizioni.it)». Al confronto ha partecipato anche Michela Massimi, funzionaria dell’Autorità Garante per la Privacy, «i cui compiti sono definiti dal Regolamento, che disciplina il trattamento dei dati e la loro circolazione, e da diversi atti normativi italiani e internazionali».

L’accordo

L’iniziativa su privacy e sicurezza è nata nell’ambito dell’accordo stipulato dall’Università di Cagliari e dal gruppo L’Unione Sarda. «Vogliamo raggiungere le imprese che hanno costante bisogno di informazioni. È una collaborazione molto importante – ha detto la direttrice generale Lia Serreli - con la quale diamo vita anche a nuovi progetti editoriali. L’incontro su “Privacy e sicurezza” è stato il primo di tanti eventi destinati alle aziende».

