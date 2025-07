Sinergia tra i reparti per salvare un bimbo di due anni 

Sinergia provvidenziale due sere fa al Cto di Iglesias per un’emergenza pediatrica che ha visto coinvolti i medici del punto di primo ontervento, della Rianimazione e dell’elisoccorso regionale.

Insieme si sono mobilitati per aiutare un bambino di due anni giunto al punto di primo intervento del Cto in condizioni molto critiche, con grave insufficienza respiratoria e crisi convulsiva in atto. L’équipe medica lo ha subito preso in carico e ddopo averlo intubato lo ha trasferito in Rianimazione in modo che venisse stabilizzato in vista di successivi approfondimenti diagnostici. Poco più tardi si è stabilito che era necessario un trasferimento immediato presso l’ospedale pediatrico Gaslini di Genova e così la direzione sanitaria aziendale ha attivato il servizio di elisoccorso regionale. Il bambino è stato accompagnato in sicurezza dagli anestesisti pediatrici fino al Brotzu di Cagliari da dove ha poi proseguito il volo verso Genova. «Una catena di intervento efficace, tempestiva e altamente coordinata che dimostra l’elevato livello di preparazione e collaborazione tra i reparti ospedalieri e i servizi di emergenza-urgenza regionali – si legge in una nota aziendale – un sentito ringraziamento va a tutto il personale coinvolto». (s. p.)

RIPRODUZIONE RISERVATA