Sinergia tra Comune, Pro Loco e associazioni per la stagione estiva 

È stato reso noto il programma degli eventi estivi di Tratalias, resi possibili grazie alla collaborazione con la Pro Loco, il consorzio sistema museale Sardegna e le associazioni del paese.

L’assessore al turismo Michele Pirosu spiega: «Abbiamo cercato di riunire eventi sia al borgo medioevale che al paese nuovo». E Claudia Carboni assessora alla Cultura aggiunge: «Nel programma non sono inserite le diverse attività ricreative in corso per i ragazzi e in bambini, che hanno già la loro programmazione. Più avanti ci saranno le alcune sorprese in corso di definizione». Gli appuntamenti sono iniziati il primo agosto con un aperitivo sotto la luna e andranno avanti fino al 4 settembre con una serata danzante in piazza. Il 27 agosto nel vecchio borgo si svolgerà la manifestazione “Borgo divino”, abbinata alla sagra del pane, dove si potrà assistere al convegno su cultura, territorio e storia del Carignano a cura dell’archeologo Nicola Dessi. Poi le degustazioni di pane e vini. Altri importanti appuntamenti il 9 agosto con il carnevale estivo a cura della Angel Eventi e il “Borgo delle Arti dal 12 al 14 agosto. Infine, le giornate musicali del 16,17 e 18 agosto con il programma Jazz around del festival A confini tra Sardegna e jazz.