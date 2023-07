Sinergia tra Comune e privati per un festival dedicato al vino  

Preparativi in paese per la manifestazione “Borgo DiVIno”. Si tratta del festival enogastronomico, che l’amministrazione comunale di Tratalias, in collaborazione con il consorzio Sistema culturale museo, terrà nel borgo medioevale. Si tratta di un evento in cui il vino, insieme ai tanti prodotti tipici locali, sarà protagonista. Domani, alle 19, presso la sala museo del territorio all’interno del borgo, si terrà un incontro a cui possono partecipare tutte le cantine e i produttori artigianali diretti, come caseifici, salumifici e panificatori del territorio per poter discutere e aver modo di organizzare nel miglior modo questa fiera promozionale che si prevede di svolgere in due serate nelle prime settimane di agosto. (f. m.)

