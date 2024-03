Sinergia tra Comune e privati per lo sport 

Era una giungla, con annesse macerie, rifiuti e una recinzione a brandelli. Forse raderlo al suolo sarebbe stato più semplice, invece la sfida dovuta alla sinergia fra privati e Comune può considerarsi vinta: nell’impianto sportivo comunale di Is Gannaus sono stati realizzati tre campi da padel (e i titolari li stanno già sperimentando) la cui inaugurazione è prevista a breve, e poi scatterà in un secondo momento un’ulteriore attività di miglioria del campo di calcio e degli spogliatoi.

Il percorso

L’impresa ha due protagonisti: da un lato il Comune che non aveva le risorse per risanare un impianto in totale abbandono (come d’altronde altri impianti), dall’altro una società privata, Mgm Sport, che ha vinto il bando comunale (siglata una convenzione decennale) e attinto a fondi pubblici e privati per avviare l’impresa. «Ad essere onesti – analizza il direttore tecnico Mauro Barlini, 67 anni – avremmo dovuto iniziare le attività da metà marzo e difatti abbiamo aperto le iscrizioni e gli abbonamenti, ma la dichiarazione di fine lavori slitta a metà aprile: auspichiamo una consegna provvisoria». L’investimento da 620 mila euro è stato strutturato da 200 mila euro vinto con un bando regionale, il resto con mutuo privati, erogazioni libere di privati e sponsorizzazioni di imprese del territorio. Il risultato: tre campi per ora all’aperto, ma con la predisposizione alla copertura, uno spogliatoio, la sistemazione della recinzione, e in un secondo step la sistemazione del campo di calcio (comunque già ripulito dalla giungla che l’invadeva) e degli spogliatoi). «Palese – sottolinea il presidente della Mgm Marco Fenu, 68 anni – che solo l’intervento pubblico è insufficiente nella fase della gestione degli impianti sportivi: senza la nostra sfida questo impianto sarebbe rimasto nel dimenticatoio per chissà quanti anni». Per Gianni Uda, 69 anni, vice presidente (alla pari di Mauro Barlini e Gianni Fenu proviene da una radicata esperienza calcistica), «non c’è età per questo genere di sfide: lasceremo in eredità una struttura rinnovata, con delle potenzialità non indifferenti anche in altri sport». La Mgm ipotizza ad esempio il beach volley: «La seconda fase – conclude Barlini – ci vedrà risanare i vecchi spogliatoi e il campo di calcio che inizialmente resterà in terra battuta per poi diventerà in sintetico quando l’esperienza del padel decollerà».

Il sopralluogo

Pochi giorni fa anche la commissione consiliare Sport diretta dal consigliere Giacomo Floris ha compiuto un sopralluogo a Is Gannaus e preso visione delle caratteristiche dell’intervento. Di recente il Comune ha approvato in via preliminare un progetto simile per l’impianto sportivo di Serbariu (a sua volta in condizioni indecenti), basato cioè su una sinergia fra ente pubblico e privati.

