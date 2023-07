Sinergia tra Comune e commercianti  

La fresca costituzione delle due nuove realtà di associati e consorziati fra le attività commerciali cittadine, non ha permesso loro di poter recitare un ruolo da protagonisti nell’organizzazione dell’estate iglesiente, ma il confronto con l’amministrazione comunale ha prodotto quello che al momento è l’apporto massimo da poter offrire; ovvero i negozi aperti fino a tarda ora per far trovare al pubblico che arriva in città un servizio di accoglienza sempre più completo.

La scelta

È accaduto nella serata del venerdì appena trascorso per la prima di Notteggiando, la manifestazione che da anni catapulta in città migliaia di visitatori: per questo quando un considerevole numero di attività commerciali ha tenuto accese le vetrine e accolto i clienti accorsi anche per i saldi oltre il solito orario. Una dinamica quest’ultima che non rappresenta di certo una novità visto che durante i venerdì estivi accade da tanti anni, ma oggi la differenza è sostanziale visto ciò che si accingono ad organizzare gli associati del “Centro Storico Iglesias Ccn”: «In concomitanza con i tanti eventi previsti in città in quasi tutti i giorni della settimana, si terranno i negozi sempre aperti con un orario posticipato. - spiega il presidente Gianmaria Graziano - Chiaramente si tratta di aperture legate oltre che alla manifestazione presente nel calendario, anche alla tipologia delle attività stesse». Graziano spiega ancora come le tempistiche per un’eventuale ruolo da protagonisti nell’organizzazione delle attrattive, non abbiano permesso d’avanzare alcun progetto: «In questo momento possiamo garantire la nostra presenza. - continua - La città è viva, le persone rispondono agli appuntamenti e noi ci facciamo trovare assolutamente pronti. Stiamo ponendo le basi per un coinvolgimento più importante dell’associazione per i prossimi eventi cittadini, il primo potrebbe essere l’Ottobrata iglesiente».

Partecipi

Vetrine accese e porte aperte anche nei negozi dei soci del “Consorzio Iglesias Città Regia”: «Noi siamo presenti e intendiamo essere partecipi in questo step iniziale. - dichiara il presidente Giuseppe Pilloni - Lo saremo non solo per tutte le cause che, con delle finalità commerciali, verranno svolte all’interno del centro storico, ma anche per quelle distanti da questi. Ci siamo costituiti per tutte le attività commerciali della città, anche per quelle esterne alle vie e alle piazze “storiche». Abbiamo sposato la causa “Iglesias Città Regia” e di conseguenza non possiamo chiuderci all’interno delle mura, occorre aprirsi anche all’esterno. Per questo il consorzio stesso per il 30 percento è composto da tante aziende che hanno dato e danno prestigio alla nostra comunità e che attraverso la filodiffusione potranno essere sponsorizzate con degli eventi dedicati».

RIPRODUZIONE RISERVATA