Sinergia tra Area e Comune, assegnati undici alloggi  

Con un lavoro di ricognizione in sinergia tra Comune di Portoscuso e Area sono 11 gli appartamenti assegnati ad altrettante famiglie negli ultimi due anni, di cui sei in questi mesi. «Questo risultato è frutto del lavoro di squadra che ha coinvolto gli uffici comunali competenti e Area in un accurato percorso di ricognizione degli appartamenti di risulta disponibili a Portoscuso – dice l’assessora ai Servizi Sociali con delega alle Politiche abitative Monica Napoli – sono particolarmente fiera del lavoro svolto da tutti. Questo traguardo rappresenta il concreto impegno dell’amministrazione comunale nel garantire il diritto all’abitazione ai nostri concittadini che da tempo attendevano una soluzione abitativa adeguata». Gli ultimi due appartamenti Area nel quartiere Piano di Zona sono stati assegnati ieri.

A Portoscuso restano in attesa di un’abitazione una ventina di famiglie. La situazione economica ed occupazionale del territorio, con la crisi delle grandi fabbriche, ha reso il bisogno abitativo sempre più stringente, anche a Portoscuso. «Il lavoro non si ferma qui – dice l’assessore Napoli – c’è tutto il nostro impegno a continuare con questo modello di collaborazione costruttiva per dare risposte concrete a tutti i cittadini che si trovano in difficoltà abitativa». Tracciata la strada, a Portoscuso si continuerà a percorrere il sentiero della collaborazione tra Comune e Area, per rispondere ai bisogni delle famiglie che attendono.

