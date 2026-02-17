VaiOnline
Gonnesa.
18 febbraio 2026 alle 00:23

Sinergia con l’Università per il Villaggio Normann 

Una partecipazione attiva per la rigenerazione del Villaggio Normann, esempio di villaggio minerario, frazione del Comune di Gonnesa: l’associazione Villaggio Normann e l’Università di Cagliari uniscono le forze per elaborare strategie ed interventi comuni.

Da anni l’associazione di volontari residenti si è posta l’obiettivo di custodire il villaggio, valorizzando le sue peculiarità senza snaturare il significato dei luoghi: sono tanti gli interventi dei volontari per migliorare Normann con pulizie, ripristini, riscoperte. Ora questa missione è alla base di un progetto di collaborazione con il Dipartimento di Ingegneria civile e Architettura dell’Università di Cagliari, con il coinvolgimento diretto di Unica Space Force, collettivo di ricerca multidisciplinare attivo presso la Scuola di Architettura. «Nasce dalla volontà comune di adottare un modello di partecipazione attiva per la rigenerazione dello storico insediamento minerario – si legge in una nota dell’associazione Villaggio Normann – il partenariato sta prendendo forma operativa mediante una serie di incontri e sopralluoghi tecnici guidati dai docenti coordinatori Ivan Blecic, direttore del Dipartimento, e Carlo Atzeni, professore ordinario». Normann quindi si trasformerà in un laboratorio di sperimentazione sociale e pedagogica: interventi precisi e mirati per far crescere la comunità. «L’azione congiunta tra l’Ateneo cagliaritano e l’associazione – si legge nella nota – punta a innescare processi di rigenerazione urbana e culturale».

