Sinergia con le associazioni per il Carnevale 

Il Carnevale Antiochense 2025 si preannuncia un grande appuntamento. Domenica 23 febbraio la sfilata dei gruppi mascherati e dei carri allegorici, insieme alla presenza delle tradizionali maschere sarde. Rappresenta il cuore di una festa che celebra le tradizioni locali e la creatività dei partecipanti. La grande festa in piazza, con musica e intrattenimento si preannuncia come l’evento di attrazione per la comunità. «Quest’anno, come già nelle edizioni precedenti - dice l’assessora Roberta Serrenti - il carnevale si arricchirà della partecipazione attiva delle associazioni locali, per le quali è stato pubblicato un bando con scadenza il 30 gennaio. Le associazioni sono una risorsa fondamentale per la riuscita di eventi come questo, e il loro coinvolgimento attivo è essenziale per mantenere viva la tradizione, promuovere la coesione sociale, stimolare la partecipazione dei nostri commercianti. Non è solo un’importante espressione di identità, ma anche un’occasione di sviluppo economico per il territorio». C’è un accordo tra amministrazioni comunali per evitare sovrapposizione di eventi e aumentare l'attrattiva turistica del territorio. L’idea consentirà ai gruppi di poter sfilare nei diversi centri del territorio.

