Sinead O’Connor, l’irlandese irrequieta 

Addio alla leggenda della musica irlandese Sinead O’Connor. La cantante, che nel 2017 cambiò il suo nome all'anagrafe in Magda Davitt e nel 2018 in Shuhada Davitt, dopo essersi convertita all'Islam, aveva 56 anni.

Nata a Dublino da famiglia numerosa (suo fratello Joseph è uno scrittore di successo), è stata una tra le voci più affascinanti degli anni ‘80 e ‘90, artista dalla spiccata personalità, che deve la sua fama sia alla musica sia al suo anticonformismo: come non ricordare i capelli rasati a zero e le sue controverse opinioni? Se la sua canzone più famosa resta “Nothing Compares 2 U”, una ballata romantica e struggente, tantissimi, negli anni, i fatti di cronaca che l’hanno portata alla ribalta. Nel 1992, per esempio, dopo aver manifestato l'intenzione di non esibirsi in New Jersey se fosse stato suonato l'inno nazionale degli Stati Uniti d'America, Frank Sinatra dichiarò che l'avrebbe volentieri presa a calci. A ottobre dello stesso anno, mentre cantava “War” di Bob Marley al “Saturday Night Live”, cambiò le ultime parole del testo per riferirsi esplicitamente al problema della pratica della pedofilia denunciata contro alcuni esponenti della Chiesa cattolica negli Stati Uniti d'America. Al termine della canzone strappò davanti alle telecamere una foto di Papa Giovanni Paolo II dicendo: «Combatti il vero nemico». Nei tardi anni ‘90 la cantante venne ordinata prete da un movimento cattolico indipendente. Nel 2005 dichiarò la sua missione: «Salvare Dio dalla religione». Nel 2015 un’overdose la blocca per mesi «Finalmente vi siete sbarazzati di me». Nel 2017 confessa: «Sono una malata mentale». Nel 2022 viene ritrovato morto il figlio diciassettenne Shane. Ieri, la fine.

