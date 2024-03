Sindrome di Down, Paulis azzurro mondiale 

Medaglia d’oro e miglior giocatore. Davide Paulis. Il cestista quartese, da diversi anni punto di forza della Nazionale Italiana con Sindrome di Down, è stato il grande protagonista del trionfo degli Azzurri nei Trisome Games, i Giochi Olimpici di categoria che si sono disputati dal 19 al 26 marzo ad Antalya, in Turchia.

Dopo aver superato in serie i padroni di casa (32-24), la Finlandia (43-15) e ancora la Turchia in finale (18-17 in un appassionante match punto a punto), la selezione guidata dal capo allenatore Giuliano Bufacchi, assistito dal sardo di Villaurbana Mauro Dessì, ha potuto sollevare al cielo il trofeo per il primo posto.

Non solo: grazie alle sue giocate decisive, e ai 57 punti complessivi mandati a referto (secondo realizzatore alle spalle del turco Eren Yilmaz, che ha però disputato una partita in più), Paulis è stato insignito del premio di miglior giocatore del torneo.

Si tratta dell’ennesimo trofeo messo in bacheca dal 27enne in forza all’Atletico Aipd di Oristano, considerato uno dei più forti esponenti al mondo della disciplina. Già nel recente passato il suo apporto si era già rivelato fondamentale per portare la Nazionale italiana al successo sia ai campionati Mondiali che agli Europei.



