Sindrome di down, giornata nazionale 

Domani si celebra in tutta Italia la Giornata nazionale delle persone con sindrome di down. La manifestazione è organizzata da CoorDown – Coordinamento nazionale associazioni delle persone con sindrome di down – al quale aderiscono circa una sessantina di associazioni sparse su tutto il territorio nazionale - tra le quali anche il Centro down Cagliari che opera da oltre 40 anni - associazioni che saranno presenti in circa 200 piazze italiane.

In città le postazioni saranno allestite al Parco di Monte Claro (zona laghetto) dalle 8 alle 13,30, dove le famiglie ed i volontari dell’associazione saranno pronti a dare informazioni sull’associazione, sul CoorDown, e sui progetti e le attività che svolgono a favore dei ragazzi e delle ragazze del centro. Per l’associazione sarà anche un’occasione per una raccolta fondi: verranno infatti offerti dei messaggi di cioccolato (proveniente dal commercio di cacao equo solidale) in cambio di una offerta che servirà a contribuire alle attività del Centro down Cagliari, in particolare i corsi di autonomia per i propri ragazzi e ragazze già attivi da alcuni anni.Grazie alle centinaia di volontari, persone con sindrome di Down di ogni età insieme a genitori, fratelli e sorelle e amici, saranno in prima linea negli eventi di piazza per incontrare i sostenitori, dare informazioni, raccontare come verranno utilizzati i fondi raccolti. Trova le piazze della tua città su nostro sito.

L’iniziativa è patrocinata dalla Città Metropolitana.

RIPRODUZIONE RISERVATA