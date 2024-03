Sindrome di Down, due giorni di eventi 

I colori e i sorrisi dello stand dell’associazione italiana Persone Down hanno richiamato anche in città tantissime persone. Ieri e oggi, una due giorni di sensibilizzazione per celebrare la Giornata mondiale della sindrome di Down del 21 marzo scorso. In piazza Roma volontari, genitori e persone con sindrome di Down hanno messo in mostra alcuni dei propri lavori: un modo per confrontarsi sugli stereotipi e sottolineare le specificità di ogni individuo. «Un momento importante di incontro» spiegano dall’associazione. L’iniziativa mira a promuovere la conoscenza reciproca, per far nascere opportunità di crescita.

L’Aipd Oristano da anni è un punto di riferimento importante non solo per le persone con sindrome di Down ma per l’intera comunità: ha avviato numerosi progetti, attività nel tempo libero, sport, inserimento lavorativo, gestione dell’affettività e sessualità, promozione della vita indipendente e salute psico-fisica delle persone con sindrome di Down. ( m.g. )

