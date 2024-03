Sindacopoli, quattro condanne 

Un gioco di squadra fra pubblica amministrazione e tecnici compiacenti che per anni avrebbe pilotato gli appalti in mezza Sardegna. Il regista del sistema di malaffare, secondo la procura e i giudici di Oristano, è l’ingegnere di Tonara Salvatore Pinna che è stato condannato a 7 anni e sei mesi. A dieci anni dall’avvio dell’inchiesta “Sindacopoli” ieri è arrivata la sentenza di primo grado per il filone d’indagine sugli appalti in Barbagia e nel Mandrolisai: quattro condanne, prescrizioni ma anche diverse assoluzioni nel merito per reati che, a vario titolo, vanno dalla corruzione alla turbativa d’asta.

Le condanne

Oltre all’ingegnere titolare della Essepi Engineering, il collegio del Tribunale di Oristano (presidente Carla Altieri, a latere Federica Fulgheri e Marco Mascia) ha condannato l’ex sindaco di Belvì Rinaldo Arangino a 6 anni (il pm Armando Mammone aveva sollecitato 3 anni e 6 mesi); l’ex vicesindaco di Ortueri Pietro Crobu a 4 anni e 3 mesi (erano stati chiesti 3 anni e 4 mesi) mentre Pierpaolo Sau, primo cittadino di Tonara, è stato condannato a 4 anni e 3 mesi (due in più rispetto alla richiesta della procura).

Le assoluzioni

Il collegio inoltre ha dichiarato di non dover procedere per sopraggiunta prescrizione di alcuni reati contestati a Pinna (difeso da Daniela Russo), Arangino (assistito da Massimiliano Ravenna), Sau (tutelato da Marcello Sequi), Crobu (avvocato Gianfranco Sollai) e a Francesco Chessa (difeso da Basilio Brodu e Guido Manca Bitti), Viviana Stochino (avvocato Marcello Caddori), Antonio Franco Fogu (assistito da Carmelino Fenudi), Maria Lucia Fraghì (tutelata da Marcello Mereu), Carlo Maria Sassu (avvocato Leonardo Filippi), Alessandra Piras (difesa da Mariano Mameli), Laila Dearca (avvocato Roberto Olla), Salvatore Casula (difeso da Giovanni Battista Satta), Paolo Vacca (avvocato Manca Bitti), Piergiorgio Peddes (difeso da Stefano Piras). Assolti nel merito per altri capi di imputazione Pinna, Arangino, Chessa, Dearca, Casula, Crobu e Giampaolo Porcu, assistito da Gian Luigi Mastio (per Porcu solo uno dei sette reati contestati era prescritto).

L’inchiesta

Scattata nel 2014, l'inchiesta della procura oristanese aveva coinvolto anche personaggi di spicco della politica sarda fra cui il consigliere regionale appena rieletto Antonello Peru e il sindaco di Arzana Angelo Stochino (entrambi a processo per un altro filone dell’indagine). Le condanne per corruzione sono arrivate a Pinna e Arangino perché, stando agli atti dell’inchiesta, l’allora sindaco di Belvì avrebbe garantito un trattamento preferenziale al titolare della Essepi Engineering e a professionisti a lui vicini nell’assegnazione di incarichi di progettazione gestiti dai Comuni di Belvì e dal Gal Barbagia-Mandrolisai. L’ex vicensindaco di Ortueri Pietro Crobu, invece, violando il codice degli appalti e i principi di imparzialità della pubblica amministrazione avrebbe favorito Pinna nelle progettazioni del Comune di Ortueri accettando la promessa di ottenere incarichi remunerati da parte di enti locali in cui agivano gli amici di Pinna. Infine il sindaco di Tonara Pierpaolo Sau avrebbe favorito l’ingegnere aggiudicandogli appalti di servizi banditi nel proprio Comune. In cambio Pinna si sarebbe dato da fare per l’assunzione di una persona alla Asl di Nuoro. Secondo il fascicolo, Pinna avrebbe fornito i quiz che sarebbero stati sorteggiati per una selezione di infermieri all’ospedale San Francesco. Le difese hanno sempre insistito sulla estraneità ai fatti e sull’inconsistenza delle accuse chiedendo l’assoluzione.

