Sindacopoli, processo per tre 

A chiudere uno dei filoni dell’inchiesta Sindacopoli sugli appalti pilotati ci ha pensato la prescrizione. Ma non per tutti: gli ex consiglieri regionali Antonello Peru e Angelo Stochino e l’ingegnere Salvatore Pinna sono stati rinviati a giudizio per induzione indebita. I tre il prossimo 9 novembre dovranno comparire davanti al giudice.

Il verdetto

La sentenza è arrivata nella tarda mattinata di ieri. Il giudice Salvatore Carboni ha dichiarato il non luogo a procedere e l’assoluzione perché per alcuni dei reati contestati è intervenuta la prescrizione per altri invece c’è l’impossibilità di formulare una ragionevole previsione di condanna. Così si chiude una vicenda giudiziaria durata quasi dieci anni per Rinaldo Arangino, Francesco Chessa, Pietro Crobu, Paolo Manca, Francesca Mulvoni, Gianmaria Pintori, Alessandra Piras, Gian Paolo Porcu, Roberto Zedda, Sergio Serra, Giovanni Zallocco, Girolamo De Sanctis, Carlo Bernardini, Giovanni Piero Cassitta, Fulvio Maurizio Pisu, Agostino Sandro Urru, Marco Melis, Vitale Pili e Giampaolo Gamberini (difesi da Massimiliano Ravenna, Guido Manca Bitti, Basilio Brodu, Gianfranco Sollai, Rinaldo Lai, Andrea Allieri, Dora Magliona, Giovanni Gungui, Andrea Puledda, Antonio Mereu, Mariano Mameli, Marcello Sequi, Maurizio Balloi, Gianluigi Mastio, Michele Monaco, Domenico Barillà, Filippo Dinacci, Massimiliano Dessalvi, Sebastiano Chironi, Ubaldo demurtas, Fabrizio Demurtas, Francesco Pilloni).

A giudizio

Il filone dell’inchiesta, condotta dalle Fiamme gialle di Oristano e dai Carabinieri di Tonara, è quello che riguarda i lavori del tratto di strada Sassari-Olbia. Secondo l'accusa sia Antonello Peru (difeso dagli avvocati Luigi Esposito e Pasquale Ramazzotti) che Angelo Stochino (assistito da Marcello Caddori) avrebbero approfittato dei rispettivi ruoli pubblici di vice presidente del Consiglio regionale e componenti della commissione Pianificazione del territorio per comunicare in anticipo informazioni su bandi e finanziamenti e dare agli amministratori locali la possibilità di prepararsi alle gare e ottenere i finanziamenti a patto di garantire la vittoria alle ditte designate dall’ingegnere Tore Pinna (difeso da Daniela Russo), considerato dalla procura il regista dell’intero sistema di appalti pilotati.

