Sindacopoli, la pm chiede tre condanne 

Il troppo tempo passato dai reati ha già fatto scattare la prescrizione per i reati meno gravi e stralciato le posizioni marginali. Per le contestazioni più gravi dell’inchiesta ribattezzata «Sindacopoli», ieri mattina la pm Rossella Spano ha chiesto tre condanne davanti ai giudici della Seconda sezione penale del Tribunale. Cinque anni e otto mesi per l’ingegnere Salvatore Paolo Pinna, originario di Desulo, e 5 anni e 4 mesi per l’ex vicesindaco di Villasalto, Francesco Cotza, e per il tecnico Federico Palmas.

Prescritte le posizioni dell’ex sindaco di Villasalto Leonardo Usai, del progettista Davide Crobu dell’ex primo cittadino di San Giovanni Suergiu, per il responsabile dell’Ufficio Tecnico di Villasalto, Davide Atzeni, e dei progettisti Francesco Chessa e Roberto Zedda, Mario Loddo e Paola Balloi. Per alcuni degli imputati – come è avvenuto in altri tribunali – sarebbe intervenuta la prescrizione.

L’inchiesta ribattezzata “Sindacopoli” era stata condotta dalla Procura di Oristano e aveva coinvolto decine di persone. I processi poi si sono svolti in vari tribunali a seconda della competenza territoriale. L’ipotesi iniziale dell'accusa era che, nel 2014, fosse stato ideato un sistema irregolare per gestire e pilotare incarchi e appalti in vari comuni.

