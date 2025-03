Sindacopoli, in aula il teste Cappellacci 

In aula, al tribunale di Oristano, è arrivato ieri l’ex presidente della Regione Ugo Cappellacci, come testimone della difesa, nella veste di allora commissario straordinario per l’emergenza dell’opera Sassari-Olbia. Il deputato di Forza Italia è comparso nel processo del filone oristanese della maxi inchiesta denominata “sindacopoli”, il caso politico-giudiziario che tra il 2015 e il 2016 sfociò in numerose misure cautelari per sindaci, consiglieri regionali e professionisti di mezza Sardegna: accusati a vario titolo di turbativa d'asta, corruzione e concussione, finalizzati alla spartizione di incarichi e appalti pubblici. A processo ci sono Antonello Peru, consigliere regionale di centrodestra e già vicepresidente dell'Assemblea sarda, Angelo Stochino, anche lui all'epoca dei fatti contestati consigliere regionale, e Salvatore Pinna, ingegnere di Desulo, indicato dall'accusa come il capo della “cupola” che avrebbe pilotato gli appalti, pretendendo dalle società che si aggiudicavano le gare una percentuale dell'importo a base d'asta.

Cappellacci è stato sentito sulla procedura adottata per la composizione della commissione che aveva il compito di individuare le imprese per i lavori: una procedura che avveniva con l’Anas. La segreteria della presidenza raccoglieva i curricula che poi inoltrava all’Anas, appunto, che poi provvedeva a nominare i componenti della commissione. Secondo l’accusa, in questa procedura sarebbero state agevolate imprese di amici e conoscenti. Cappellacci ha anche riferito di aver incontrato una volta l’ingegner Pinna e di non aver mai avuto pressioni da lui.

Il processo è stato aggiornato al 10 aprile. ( p. m. )

