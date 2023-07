Sindacopoli, direzione Oristano  

Tutto ebbe inizio a Tonara. Partendo da questa certezza il gup del Tribunale di Lanusei Mariano Arca ha accolto l’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla difesa di Salvatore Pinna, cui si erano associati i legali di Angelo Stochino, Viviana Stochino e Walter Quarto. Con un’ordinanza il giudice ha rimesso gli atti alla Corte di Cassazione che dovrà risolvere il conflitto di competenza. Inevitabilmente la decisione allungherà i tempi per la sentenza in un processo che si avvicina alla prescrizione. Non sapendo chi debba decidere si potrebbe non avere più il tempo di farlo.Salvatore Pinna, Angelo Stochino, Viviana Stochino, Andrea Ritossa, Franco Lai, Alessandro Ghiani, Giovanni Cherroni, Walter Quarto Roberto Marceddu, Daniela Cuboni erano stati iscritti nel registro degli indagati per turbata libertà di incanti in concorso e corruzione in atto contrario agli atti d’ufficio. La richiesta di rinvio a giudizio è del gennaio 2020.

Alle origini

L’inchiesta denominata Sindacopoli smascherò un presunto sistema di appalti truccati coinvolse sindaci, amministratori locali e professionisti in tutta la Sardegna.

Tutto dovrebbe ricominciare laddove nel 2014 iniziarono gli accertamenti che portarono all’arresto di 16 fra politici, amministratori locali e professionisti. I procedimenti divisi negli anni scorsi da una decisione del Gup di Oristano tra Sassari, Nuoro e Oristano, ora stanno tornando a “casa” a forza di pronunce della Cassazione.

I motivi

Arca ha rilevato come la Cassazione avesse già risolto la questione in un’analoga istanza presentata dal gup di Sassari, individuando il reato più grave nel primo commesso in territorio di Tonara, competenza di Oristano. Questo avrebbe radicato la competenza territoriale in ordine a tutti i reati connessi di pari gravità. Il pm in udienza ha espresso parere negativo ritenendo il reato più grave tra quelli di competenza di Lanusei quello di corruzione impropria.

Tuttavia il gup ha valuta la propria incompetenza per territorio e ritenuto invero competente il Tribunale di Oristano. Ora sarà necessario attendere la pronuncia della Cassazione.

