Sindacopoli, arrivano le prime condanne 

Prime sentenze anche a Cagliari nei processi derivati dall’inchiesta “Sindacopoli”, l’indagine su un presunto intreccio tra studi professionali e amministrazioni comunali con lo scopo di pilotare l'assegnazione della progettazione di opere pubbliche e l'esecuzione di appalti.

La sentenza

Ieri mattina l’ingegnere Salvatore Paolo Pinna è stato condannato a 5 anni e 8 mesi dai giudici della Seconda Sezione penale del Tribunale cittadino che hanno inflitto anche 5 anni di carcere a Francesco Cotza, all’epoca dei fatti vicesindaco di Villasalto e a Federico Palmas, ex sindaco di San Giovanni Suergiu. I giudici hanno anche ordinato la confisca del denaro proveniente dalla corruzione (500 euro). Rimasta in piedi solo la corruzione, sono state dichiarate prescritte, invece, le contestazioni nei confronti degli imputati finiti a processo per reati minori (per alcuni si ipotizzava la turbativa d’asta): Davide Atzeni, Paola Balloi, Francesco Chessa, Antonio Crobu, Mario Loddo, Leonardo Usai e Roberto Zedda. Il collegio presieduto dal giudice Giovanni Massidda ha pressoché accolto tutte le richieste della pm Rossella Spano, la sostituta procuratrice che ha ereditato per competenza territoriale la parte cagliaritana del fascicolo aperto dal collega oristanese Armando Mammone. L’inchiesta oristanese coinvolse 102 persone in tutta la Sardegna: una volta trasmessi gli atti per competenza territoriale alle varie procure, sono nati vari processi. Un mese fa, ad esempio, a Oristano, sempre l’ingegnere Pinna - titolare della Essepi Engineering e considerato dalle Procure il regista della gestione illecita degli appalti - è stato condannato a 7 anni e mezzo dal Tribunale di Oristano per quella parte di contestazioni. Si tratta comunque, è sempre il caso di ribadirlo, di sentenze di primo grado: dunque non definitive.

Le richieste

E sempre ieri, davanti alla stessa sezione penale, si è chiuso il dibattimento di un altro filone dell’inchiesta “Sindacopoli”, quello che riguarda delle presunte tangenti legate all’appalto dell’Ente acque per la Sardegna (Enas). Nel corso della loro requisitoria i pubblici ministeri Emanuele Secci e Gaetano Porcu hanno chiesto la condanna a 6 anni per l’ex sindaco di Quartu, Davide Galantuomo, all’epoca dei fatti commissario straordinario dell’Enas (accusato di aver bandito l’appalto che sarebbe stato pilotato), 5 anni e 8 mesi per l’ingegnere Salvatore Paolo Pinna, imputato anche in questo processo, e 4 anni e 8 mesi per l’ex calciatore del Cagliari, Renato Copparoni, accusato di aver fatto da intermediario. Per Antonio Fadda i pm hanno ritenuto prescritta la contestazione. L’udienza è poi stata rinviata al 26 aprile per far discutere i difensori Riccardo Floris e Leonardo Filippini, mentre il 17 maggio sarà la volta dell’avvocato Guido Manca Bitti. Quello stesso giorno i giudici potrebbero ritirarsi in camera di consiglio per la sentenza.

