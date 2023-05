Sindaco uscente e un medico in corsa per guidare il Comune  

Alle elezioni di domenica e lunedì, gli abitanti di Pompu potranno scegliere fra due schieramenti. A sorpresa, oltre alla lista "New Pompu" del sindaco Moreno Atzei, ingegnere di 46 anni, è stata presentata una seconda, “Identità e Tradizione”, guidata dall’esterno Roberto Loche, 45 anni, di Uta, medico otorino e chirurgo estetico. «Ho a cuore i problemi dei piccoli comuni - spiega - ecco perché mi metto a disposizione dei cittadini di Pompu. Conosco la Marmilla e le potenzialità del comune, in questi mesi ho lavorato in silenzio, una campagna di ascolto grazie alla quale ho conosciuto meglio il paese, osservando da vicino le condizioni del territorio, soprattutto raccogliendo molte idee e proposte. Da sindaco con la mia giunta porteremo avanti i progetti che sono il risultato del nostro lavoro». Il primo cittadino uscente si ricandida nel segno della continuità. «Abbiamo deciso di riproporci – afferma Atzei - con il gruppo rimasto sostanzialmente lo stesso, anche se ci saranno alcuni volti nuovi rispetto alle scorse elezioni. Chiediamo nuovamente la fiducia per portare a compimento le numerose opere avviate con i diversi finanziamenti ottenuti. L’obiettivo, fra gli altri, è quello di continuare a valorizzare i beni archeologici come ad esempio il nuraghe Santu Miali, dove grazie a un contributo di circa un milione di euro è già ripresa l' attività di scavo-restauro. Continueremo a lavorare per una comunità energetica, ma anche per il settore agropastorale, l’occupazione, giovani, anziani. cultura e tradizioni».

RIPRODUZIONE RISERVATA