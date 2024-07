Sindaco sulla graticola “azzurra” 

Ci sono equilibri ed equilibri alla corte di Massimiliano Sanna. Quelli di Bilancio alla fine sono passati ma senza i voti di Forza Italia e solo grazie alla stampella del consigliere della civica Aristanis, Sergio Locci. Quelli all’interno della maggioranza, invece, vacillano di nuovo. Il centrodestra (mai sotto nelle votazioni in questi due anni di consiliatura) si trova ad affrontare l’ennesimo tsunami politico. L’onda del malumore è più o meno la stessa che aveva travolto la coalizione un anno fa: la differenza è che stavolta Gianfranco Licheri, Davide Tatti e Paolo Angioi indossano la casacca di Forza Italia e godono del sostegno del capogruppo Gigi Mureddu.

Fuoco amico

Il messaggio, lanciato tre settimane fa attraverso una nota stampa, è stato ribadito a muso duro nell’ultima seduta dell’assemblea civica: «Subito il tavolo e il rimpasto in virtù della nuova composizione consiliare». Ma il forfait del gruppo, subito dopo il faccia a faccia con il primo cittadino, non è andato giù all’assessore azzurro Luca Faedda, messo in difficoltà su un’importante variazione di bilancio e sul riequilibrio dai suoi stessi compagni di partito. «Se una forza politica vuole dialogare con la sua maggioranza, ben venga - afferma - se invece l’intento è mandare un messaggio alla Giunta e nello specifico al sottoscritto, giova ricordare che esistono le sedi opportune e che occorre essere chiari fin dall’inizio». Faedda non ci gira intorno: «Sono stato delegato dal sindaco all’interno del partito in cui milito fin dal primo giorno, se il mio contributo non è ritenuto valido dal mio partito, mi venga segnalato e ne terrò conto – sostiene - Fino a quando manterrò l’incarico, per senso di dovere nei confronti della mia città, continuerò a portare avanti la mia azione politica e amministrativa». L’idea di avere in qualche modo sconfessato l’operato del proprio rappresentante in Giunta facendo mancare i numeri alla maggioranza, tuttavia, non sfiora il capogruppo di Forza Italia. «Dopo l’incontro con il sindaco - chiarisce Mureddu - avevamo l’esigenza di confrontarci come gruppo. Peraltro sia io che il collega Gianfranco Licheri facciamo parte della commissione Bilancio e negli ultimi due mesi abbiamo lavorato alacremente».

In Aula

Domani nuova seduta del Consiglio comunale e a fugare ogni dubbio sulla presenza in Aula dei quattro forzisti è sempre il capogruppo: «Ci saremo, come sempre». Intanto il resto della coalizione fa quadrato attorno al sindaco e sventola ancora quell’accordo pre-elettorale che aveva “salvato” gli azzurri quando i primi valzer in Consiglio avevano alleggerito il peso del partito ma adesso i quattro consiglieri vorrebbero stracciare. «Fratelli d’Italia non entra nel merito delle scelte di un alleato - osserva il coordinatore Fulvio Deriu - Certamente questo non è un ritorno al passato, perché piace ricordare che FdI, nell’estate 2023, propose la rinuncia di una propria rappresentanza in Giunta per mantenere compatta la coalizione, il tutto senza mai far mancare i numeri in Consiglio o denigrare l’operato della Giunta. Le divergenze di opinione, interne alla coalizione, non devono impedire o rallentare l’attuazione del programma elettorale in cui i cittadini hanno riposto la fiducia».

RIPRODUZIONE RISERVATA